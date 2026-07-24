“장관님 덕에 가정 지킨 분 많다”…李 대통령, 김영훈 장관 격려

SNS에서 “열심히 일해주셔서 진심으로 감사”

이재명 대통령이 김영훈 고용노동부 장관의 적극 행정 각오가 담긴 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 가져와 “열심히 일해주셔서 진심으로 감사하다”고 전했다.

이재명 대통령이 지난해 7월23일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임명장 및 위촉장 수여식에서 김영훈 고용노동부 장관에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 23일 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 계정에서 김 장관 유튜브 채널의 영상을 공유한 어느 엑스 이용자의 게시물을 인용하며 이같이 밝혔다.

앞서 같은 날 김 장관의 유튜브 채널에는 재생 시간 1분 미만의 ‘숏츠’ 영상이 게시됐다. 해당 영상은 걸그룹 아이오아이의 노래 ‘갑자기’를 배경음악으로 활용, 취침 전 이 대통령의 발언이 떠올라 눈을 번쩍 뜨는 김 장관의 모습을 위트 있게 담아냈다.

영상 속에서 김 장관의 머릿속을 스쳐 지나간 발언은 ‘단속은 나가고 있느냐’, ‘임금을 체불했던 곳이 또 체불하는데, 그런 곳은 혼내줘야 하는 것 아니냐’는 등 이 대통령의 당부였다.

이 대통령의 지시를 떠올린 김 장관이 잠옷을 벗어 던진 후, 노동자들의 목소리를 직접 듣기 위해 현장으로 달려나간다는 메시지를 연출한 것으로 풀이된다. 영상은 ‘현장을 향해 쉼 없이 달려왔던 1년, 앞으로도 현장으로 달려가겠다’는 김 장관의 다짐으로 마무리된다.

이 대통령은 SNS에서 “장관님이 못 주무시는 만큼 누군가 죽을 사람들이 살아남는다”며, “장관님 때문에 목숨을 구하고 가정을 지킨 분들이 참 많다”고 강조했다. 특히 김 장관의 노고에 안타까움을 표하듯 “미안합니다”라는 한마디를 덧붙이기도 했다.