한가인, 친분도 없는 류수영 떡볶이에…“완성도 살짝 떨어져”

유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 화면 캡처

배우 한가인이 유튜브에서 화제를 모은 류수영의 떡볶이 레시피를 직접 따라 만든 뒤 솔직한 평가를 내놨다.

23일 한가인은 자신의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘떡볶킬러 한가인이 유튜브 조회수 톱5 떡볶이 레시피 따라해보면 생기는 일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 유튜브 조회수 상위 5개 떡볶이 레시피를 직접 만들어 비교 시식하는 콘텐츠를 진행했다.

가장 먼저 도전한 메뉴는 류수영의 ‘평생 떡볶이’였다. 제작진이 류수영과의 친분을 묻자 한가인은 “전혀 모른다. 맛없는 걸 맛있다고 말하지 못하는 편”이라며 솔직한 평가를 예고했다.

완성된 떡볶이를 맛본 한가인은 “떡 식감과 양념은 괜찮지만 짠맛, 단맛, 매운맛이 조화롭지 못하고 따로 논다”며 “완성도가 살짝 떨어지고 애매하다”고 평가했다.

이어 “맛이 있긴 한데 그냥 그렇다. 맛이 있지도 없지도 않고 애매하다”며 “제가 조리를 잘못한 걸 수도 있는데 레시피를 그대로 따라 했다”고 덧붙였다.

국물을 다시 맛본 한가인은 “국물은 맛있다. 그런데 왜 떡과 어우러지지 않는지 모르겠다. 제가 만든 건 뭔가 애매하다”고 말했다.

이후 한가인은 총 5가지 레시피를 비교한 끝에 류수영의 ‘평생 떡볶이’를 최종 5위로 선정했다. 그는 “레시피의 문제가 아니라 제 조리 과정이나 요리 실력 때문일 수도 있다”며 조심스러운 입장을 전했다.

한편 한가인은 평소 떡볶이를 가장 좋아하는 음식 중 하나로 꼽으며 “제가 제일 좋아하는 건 초등학교 앞에서 파는 달달하고 말랑말랑한 밀떡 떡볶이”라고 취향을 밝히기도 했다.