백진희 “끝난 연애는 뒤돌아보지 않는다”…단호한 연애 철학

배우 백진희가 연애와 이별에 대한 생각을 밝혔다. 특히 한 번 끝난 사랑은 되돌아보지 않는다는 연애관으로 눈길을 끌었다.

백진희는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 ‘지니이즈백’을 통해 ‘장마철 뽀송하게 보내는 법. 찜질방 나들이’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 ‘연애를 시작하기 어려운 이유’를 주제로 한 이상형 월드컵을 진행하며 질문에 답했다.

먼저 ‘상대에게 버림받는 것에 대한 두려움’과 ‘경제적 여유 부족’ 중 하나를 고르는 질문에서는 두 선택지 모두 공감한다고 밝혔다. 백진희는 “요즘은 돈을 아끼기 위해 연애를 하지 않는 사람도 많다고 하더라”며 “연애를 하면 돈도 들고 시간도 많이 쓰게 된다. 버림받는 것도 두렵다”고 말했다.

백진희 인스타그램 캡처

가장 눈길을 끈 것은 ‘이상형 기준이 높아서’와 ‘옛 연인과 재결합을 바란다’ 가운데 하나를 선택하는 질문이었다. 백진희는 망설임 없이 ‘이상형 기준이 높다’를 택하며 “한 번 마침표를 찍은 연애는 절대 뒤돌아보지 않는다”고 단호하게 말했다.

이어 ‘바쁜 업무 일정’과 ‘인연을 만날 기회 부족’ 중에서는 후자를 선택했다. 그는 “일이 아무리 많아도 시간을 쪼개면 만들 수 있다”며 연애를 시작하는 데는 시간보다 새로운 사람을 만날 기회가 더 중요하다고 생각한다고 설명했다.

마지막으로 ‘과거 연애의 상처’와 ‘스스로에 대한 자신감 부족’ 중에서는 고민 끝에 자신감 부족을 꼽았다. 백진희는 “안 좋은 연애의 기억은 새로운 연애를 시작하면 잊을 수 있다고 생각한다”면서도 “결국 자신감이 없으면 상대에게 매력을 잘 보여주지 못해 시작 자체가 어려워지는 것 같다”고 털어놨다.

백진희는 2016년 MBC 드라마 ‘내 딸, 금사월’에서 인연을 맺은 배우 윤현민과 연인으로 발전해 2017년 공개 열애를 인정했다. 두 사람은 약 7년간 사랑을 이어왔지만 2023년 결별 소식을 전했다.

2008년 영화 ‘사람을 찾습니다’로 데뷔한 백진희는 시트콤 ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’을 비롯해 드라마 ‘금 나와라, 뚝딱!’, ‘기황후’, ‘트라이앵글’ 등의 작품에 출연했다.