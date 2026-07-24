12세 남학생도 무료…"여름방학 때 꼭 HPV 예방접종"

질병관리청이 여름방학을 맞아 남·여 청소년을 대상으로 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종에 적극적으로 참여해 달라고 당부했다.

24일 질병청에 따르면 HPV 백신은 자궁경부암, 항문암 등 관련 질환을 예방할 수 있는 백신이다. HPV 감염으로 발생하는 자궁경부암의 90% 이상, 생식기 사마귀의 89% 이상, 항문 상피 내 종양의 78% 이상을 예방하는 효과가 있다고 알려져 있다.

질병청은 지난 5월부터 기존 여성 청소년과 저소득층 여성에게만 지원하던 HPV 국가예방접종을 12세(2014년생) 남성 청소년까지 전면 확대 시행하고 있다.

접종 대상자는 HPV 예방접종을 무료 지원받으며, 예방접종 권장시기에 맞춰 접종을 완료하는 것이 중요하다. 첫 접종 시기에 따라 2회 또는 3회가 지원된다.

접종 대상자는 가까운 위탁의료기관 또는 보건소를 방문해 무료로 HPV 백신(HPV 4가)을 접종받을 수 있다. 질병청은 보호자와 대상자가 보다 편리하게 접종할 수 있도록 예방접종도우미 누리집을 통해 의료기관 정보를 안내하고, 예방접종 이력 확인과 접종 관리를 지원하고 있다.

임승관 청장은 "올해부터 국가예방접종 지원이 확대된 2014년생 남학생은 물론 기존 대상자인 여학생들도 HPV 백신 접종을 꼭 챙겨주기 바란다"고 밝혔다.

<뉴시스>