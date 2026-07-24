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국민 84% ‘반려동물 대중교통 이용’ 조건부 찬성… 시급한 정책엔 반려인·비반려인 ‘동상이몽’

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양다훈 기자 yangbs@segye.com
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롯데멤버스-연합뉴스 1000명 조사
국민들 상당수가 일정한 조건에 따라 대중교통에 반려동물 탑승을 이해하는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크
국민들 상당수가 일정한 조건에 따라 대중교통에 반려동물 탑승을 이해하는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

 

국민 상당수가 일정 조건이 전제된다면 항공기와 기차, 버스 등 대중교통 내 반려동물 탑승 확대에 동의하는 것으로 나타났다.

 

24일 연합뉴스 의뢰로 롯데멤버스가 자체 리서치 플랫폼 라임을 통해 전국 20~60대 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 84.7%가 조건부로 대중교통 내 반려동물 이용 확대에 동의한다는 뜻을 밝혔다. 전체 응답자 중 반려인은 29.2%, 비반려인은 70.8%를 차지했다.

 

◆ 탑승 조건 1위는 ‘안전관리·펫티켓’… 전용 좌석 운영도 요구돼

 

대중교통 이용 확대에 필요한 전제 조건으로는 ‘반려인의 안전관리 의무와 펫티켓 준수’가 25.6%로 가장 높은 비중을 차지했다.

 

이어 ‘반려동물 전용 좌석·객차 또는 구역 운영’이 23.3%로 뒤를 이었으며, 별도 이용요금 부과(22.8%), 예방접종 등 건강 상태 확인(13.0%) 순으로 집계됐다.

 

반면 이용 확대가 필요하지 않다는 응답은 15.3%에 그쳤다. 반대 의견은 반려인 그룹(11.3%)보다 비반려인 그룹(16.9%)에서 5.6%포인트 높게 나타나 상대적으로 경계심이 존재하는 것으로 관측된다.

 

반려동물을 가족 구성원으로 인식한다는 비율은 전체 49.2%로 조사됐다. 반려인의 경우 70.2%가 가족으로 받아들인 반면, 비반려인은 40.5%가 동의해 인식의 차이를 보였다.

 

◆ 가장 심각한 문제는 ‘펫티켓 부족’과 ‘동물학대’

 

반려동물과 관련된 사회적 문제 중에서는 ‘배설물 미처리와 목줄 미착용 등 펫티켓 부족’이 28.8%로 가장 많이 언급됐다. ‘반려동물 유기와 동물학대’ 역시 28.7%를 기록해 비슷한 수준을 보였다.

 

이어 개물림 등 안전사고(16.0%), 층간소음·공공장소 이용 등 이웃 간 갈등(13.7%), 불법·비윤리적 번식 및 판매(12.8%) 순으로 파악됐다.

 

집단별로는 반려인이 ‘유기와 동물학대’(32.9%)를 가장 심각하게 여긴 반면, 비반려인은 ‘펫티켓 부족’(30.8%)을 가장 큰 문제로 짚었다.

 

◆ 반려인은 ‘진료비’ 비반려인은 ‘등록제’ 시급

 

우선 추진해야 할 정책 과제로는 전체 기준 ‘반려동물 등록제 관리 강화’(27.6%)가 1위로 꼽혔다. 다음으로 동물학대 처벌 강화(22.9%), 펫티켓 홍보·교육 강화(19.2%), 진료비 부담 완화(17.7%), 유기동물 구조·입양 지원 확대(12.6%)가 뒤를 이었다.

 

다만 세부적으로는 요구 사항이 달랐다. 반려인은 ‘진료비 부담 완화’(27.4%)를 가장 시급한 과제로 선택했으나, 비반려인은 ‘등록제 관리 강화’(29.9%)를 우선 처리해야 할 정책으로 바라봤다.

 

이번 조사는 지난 16일부터 17일까지 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다.

양다훈 기자

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