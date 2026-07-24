이준호, ‘주한이국대사관’서 용(龍)으로 변신

배우 겸 가수 이준호가 새로운 로맨틱 코미디 작품으로 시청자들과 만난다. 이번에는 인간이 아닌 ‘용’의 모습을 지닌 특별한 캐릭터를 맡아 색다른 연기 변신에 나설 예정이다.

배우 겸 가수 이준호가 새로운 로맨틱 코미디 작품으로 시청자들과 만난다. 이번에는 인간이 아닌 ‘용’의 모습을 지닌 특별한 캐릭터를 맡아 색다른 연기 변신에 나설 예정이다. O3 Collective

이준호의 tvN 새 드라마 ‘주한이국대사관’ 출연 소식이 전해졌다. 작품은 대한민국에 머무는 이국민들을 관리하는 주한이국대사관을 배경으로 펼쳐지는 판타지 로맨틱 코미디다. 예상치 못한 실수로 해당 대사관에 발령된 신입 외교관과, 정체를 숨긴 채 대사로 살아가는 용이 만나 벌어지는 이야기를 중심으로 전개된다.

극 중 이준호는 대사관을 이끄는 대사 차연을 연기한다. 차연은 물을 다스리는 수신으로, 천 년이 넘는 세월 동안 인간 세상을 떠나지 못한 채 살아온 신비로운 존재다. 긴 시간 홀로 살아온 그의 일상은 한 인간이 우연히 그의 삶에 들어오면서 조금씩 변화하기 시작한다. 고독함과 초월적인 분위기를 동시에 지닌 존재를 어떻게 표현할지에도 관심이 쏠린다.

그동안 다양한 작품에서 각기 다른 캐릭터를 소화해 온 이준호는 이번 드라마를 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줄 전망이다.

이준호는 최근 출연한 작품들을 통해 연이어 흥행 성과를 거두며 배우로서 입지를 더욱 공고히 했다. ‘옷소매 붉은 끝동’과 ‘킹더랜드’에 이어 ‘태풍상사’, ‘캐셔로’까지 다양한 장르의 작품에서 존재감을 드러내며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 그는 매 작품 새로운 매력을 선보였다는 평가를 받아왔다고.

드라마뿐 아니라 예능과 차기작 활동도 이어간다. 올 하반기 공개를 앞둔 넷플릭스 예능 ‘대환장 기안장2’에서는 지금까지와는 또 다른 모습을 선보일 예정이다.

이처럼 드라마와 예능을 오가며 꾸준한 활동을 이어 가는 그가 ‘주한이국대사관’에서 선보일 판타지 로맨스와 천 년을 살아온 용 차연 캐릭터는 어떤 모습으로 완성될지 관심이 모이고 있다.