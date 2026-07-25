‘폭염→소나기→폭염’ 반복에 달라진 여름 패션…‘방수·냉감’ 경쟁 [트렌드]

출근복부터 레저웨어까지 활용도 높인 ‘멀티 기능성’ 수요 늘어

패션업계, 장마·폭염 대응 제품 잇달아 출시

이상기후가 일상화되면서 패션업계의 여름 상품 전략도 달라지고 있다. 장마철에는 생활방수 아우터와 레인웨어를, 폭염기에는 냉감 오피스웨어와 기능성 폴로티를 전면에 내세우며 변화한 소비자 수요 선점에 나서는 모습이다.

크로커다일레이디 SS시즌 아우터 제품 화보. 형지 제공

24일 패션그룹형지의 여성복 브랜드 크로커다일레이디는 생활방수 기능을 적용한 경량 아우터를 확대 출시했다. 얇고 가벼운 소재를 사용해 휴대성을 높였으며, 빠른 건조와 통풍 기능을 갖춰 장마철은 물론 여행과 야외활동에서도 활용할 수 있도록 했다. 허리와 밑단에는 스트링 디테일을 적용해 체형에 따라 다양한 실루엣을 연출할 수 있으며, 핑크와 코랄 등 밝은 컬러를 적용해 기능성과 디자인을 모두 강화했다.

노스페이스는 기능성에 패션성을 더한 레인코트를 선보였다. 대표 제품인 ‘스토머 레인코트’는 2.5레이어 방수 소재와 심실링 공법, 발수 가공을 적용해 집중호우에도 대응할 수 있도록 설계했다. 통기성을 높이는 레이저 홀 디테일과 휴대가 가능한 패커블 기능을 갖췄으며, 트렌치코트형 디자인으로 일상복으로도 활용할 수 있도록 했다. 어린이를 위한 레인코트와 판초도 함께 출시해 가족 단위 소비자를 겨냥했다.

‘노스페이스 키즈 노벨티 레인코트’를 착장한 어린이 모델 이미지. 노스페이스 제공

와이드앵글은 장마철 라운드를 위한 반팔 레인재킷과 레인햇, 레그커버, 레인그립 장갑 등을 선보였다. 여름철 긴팔 레인웨어의 답답함을 줄이기 위해 반팔 제품을 중심으로 구성했으며, 생활방수와 방풍 기능을 적용해 우천 라운드에서도 활동성을 높였다.

관련 제품 수요는 실제 판매 증가로 이어지고 있다. 애슬레저 브랜드 젝시믹스는 올해 6월 레인 아이템 판매량이 전년 대비 128% 증가했다고 밝혔다. 우양산으로 활용 가능한 ‘심볼 UV컷 우산’은 판매량이 245.3% 늘었고, 방수·투습 기능을 갖춘 레인 판초 일부 색상은 품절되기도 했다. 레인재킷과 레인팬츠 등 골프웨어는 물론 샌들을 중심으로 한 슈즈 판매도 170.5% 증가하며 장마철 기능성 제품에 대한 수요 확대를 보여줬다.

무더위에 출퇴근과 일상에서 활용할 수 있는 기능성 오피스웨어가 새로운 수요층으로 떠오르면서 냉감 의류 시장도 커지고 있다.

아이더는 냉감 폴로티를 중심으로 직장인 여름 출근룩 시장을 공략하고 있다. 대표 제품인 ‘쿨리츠 아이스 반팔 폴로’는 접촉 냉감 원사와 플리츠 구조를 적용해 통기성과 착용감을 높였고, ‘쿨루션 에어 웨이브 폴로’는 자외선 차단과 비침 방지 기능을 더했다. 냉감 니트 형태의 ‘아이스 스웨터 반팔 폴로’도 오피스웨어 수요를 겨냥한 제품이다.

최근 출시한 ‘쿨 플렉스 데님’은 냉감 원사를 적용해 한여름에도 산뜻한 착용감을 제공하는 청바지다. 데님 특유의 스타일은 유지하면서도 냉감 기능과 활동성을 강화해 여름철 데일리웨어 수요를 겨냥했다.

아이더 ‘쿨 플렉스(COOL FLEX) 데님’. 아이더 제공

K2는 초냉감 나일론 원사를 적용한 ‘코드텐’ 시리즈를 출시했다. 메시 조직을 적용해 통기성을 높였으며, 반팔 폴로티와 슬랙스 등으로 구성해 출근복과 일상복을 동시에 겨냥했다. 카라 부분에는 쿨맥스 소재를 적용해 땀을 빠르게 흡수·배출하도록 설계했다.

네파는 총 24개 스타일의 ‘컴포 시리즈’를 선보였다. 접촉 냉감 나일론 소재와 에어닷 구조를 적용해 체열을 빠르게 배출하고 자외선 차단 기능까지 더했다. 뉴발란스 역시 ‘NB 프로즌’ 캠페인을 통해 냉감 피케 폴로티와 스트레치 팬츠를 출시했다. 냉감 소재와 구김이 적은 원단을 적용해 출근길부터 주말 레저까지 활용 가능한 데일리웨어를 제안하고 있다.

업계는 장마와 폭염이 반복되는 이상기후가 일상화되면서 단순 방수나 냉감 기능을 넘어 방수·통기성·냉감 성능을 함께 갖춘 '멀티 기능성' 제품 중심으로 시장이 재편되고 있다고 보고 있다.

업계 관계자는 “최근 소비자들은 비를 막거나 시원함을 유지하는 기능뿐 아니라 출근, 여행, 야외활동 등 다양한 상황에서 활용할 수 있는 실용성을 중요하게 여긴다”며 “기후 변화가 소비 패턴을 바꾸면서 기능성과 디자인을 동시에 갖춘 여름 의류 경쟁은 더욱 치열해질 것”이라고 말했다.