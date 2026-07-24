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유가 급등에 코스피·코스닥 나란히 매도 사이드카…기관·외인 순매도

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송은아 선임기자 sea@segye.com
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중동 긴장 고조로 국제 유가가 급등하며 24일 국내 주가 지수가 급락했다. 유가증권시장에서 최근 4일간 순매수했던 외국인은 팔자로 돌아섰고 기관도 1조원 이상 순매도 중이다.

 

한국거래소에 따르면 이날 오후 1시15분 기준 코스피는 전 거래일보다 429.36포인트(6.05%) 하락한 6677.07이다.

코스피가 전날 대비 96.11포인트(1.35%) 하락한 7000.78로 출발한 24일 서울 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스닥은 전 거래일보다 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50으로 거래를 시작했다. 뉴시스
코스피가 전날 대비 96.11포인트(1.35%) 하락한 7000.78로 출발한 24일 서울 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스닥은 전 거래일보다 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50으로 거래를 시작했다. 뉴시스

지수는 전장보다 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78로 출발한 뒤 하락 폭이 확대됐다. 오전 11시 23분에는 매도 사이드카가 발동됐다.

 

외국인 투자자는 이날 오후 1시15분 기준 코스피에서 2조6050억원 어치를 순매도했다. 기관도 1조4037억원 매도 우위다. 개인이 홀로 3조9888억원 순매수를 기록했다.

 

같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 41.39포인트(5.24%) 내린 748.89다. 코스닥에서도 오전 11시 47분쯤 매도 사이드카가 발동됐다.

 

중동 긴장 고조로 국제유가가 급등하며 국내 증시에서도 투자 심리가 약화된 모습이다. 전날 미국 3대 주요 지수도 일제히 하락 마감했다. 

 

23일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 506.93포인트(0.97%) 내린 51711.65에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 90.66포인트(1.21%) 내린 7408.30에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 553.21포인트(2.15%) 내린 25137.69에 각각 마감했다.

 

이날 국제유가의 기준인 브렌트유는 두 달 만에 배럴당 100달러를 넘겼다. 9월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 7.04% 오른 배럴당 100.69달러에 거래를 마쳤다. 9월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 6.17% 오른 배럴당 92.19달러에 마감했다. 브렌트유는 5월 22일 이후, WTI는 6월 4일 이후 가장 높은 수준이다. 

송은아 기자

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