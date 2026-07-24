문체위, 축협 청문회 참고인에 '박지성 저격' 서강일 등 5명 추가

국회 문화체육관광위원회는 24일 대한축구협회 청문회 참고인으로 지역 축구협회장 등 5명을 추가 채택했다.

문체위는 이날 오전 국회에서 전체회의를 열고 '대한축구협회 현안 관련 청문회 참고인 출석 요구 추가의 건'을 안건으로 상정해 의결했다.

이번에 추가된 참고인은 김병철 전 대한체육회 스포츠공정위원장, 서강일 전북특별자치도축구협회 회장, 박성완 충청남도축구협회 회장, 백현식 부산광역시축구협회 회장, 박지영 전 스포츠윤리센터 이사장 등이다.

이들에게는 정몽규 전 대한축구협회 회장 연임 승인·위증, 축구협회 개혁 과제, 국가대표 선발 및 감독·지도자 선임 문제에 관한 질의가 있을 것으로 보인다.

특히, 서강일 회장은 최근 한 언론 인터뷰에서 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장과 이영표 위원 등을 겨냥해 "인생을 얼마나 살았고 경험이 얼마나 있다고 혁신을 말하냐"라고 비판하면서 논란을 일으킨 바 있다.

문체위는 오는 30일 대한축구협회 청문회를 열 예정이다.

현재 청문회 증인 명단에는 정몽규 전 회장, 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 등 15명이 이름을 올리고 있다. 참고인은 박지성 위원장, 유승민 대한체육회장 등이다.

한편, 문체위는 이날 회의에서 조은희 국민의힘 의원을 야당 간사로 선임했다. 국민의힘이 상임위 일정 보이콧을 철회한 이후 열린 첫 회의다.

<뉴시스>