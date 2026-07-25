육개장사발면·새우깡도 비싸진다… 스낵·음료·도넛 줄줄이 가격 인상

다음 달부터 육개장사발면과 신라면, 새우깡과 꿀꽈배기 과자 가격이 오른다. 고환율과 고유가 여파로 비용 상승이 이어지면서 유통업계에서 가격 인상이 잇따르고 있다.

24일 유통업계에 따르면 농심은 다음 달 1일부터 43개 브랜드 제품의 출고가를 평균 5.8% 인상한다. 주요 용기 라면과 스낵, 음료 제품의 출고 가격이 각각 평균 6.0%, 5.5%, 7.7% 오른다.

던킨이 제반비용 상승 등을 이유로 내달 2일부터 도넛 39종의 가격을 평균 6.5% 인상한다고 24일 밝혔다. 사진은 24일 서울 시내 던킨 매장. 뉴시스

세부 품목별로 육개장사발면, 신라면컵 등 용기면 18개 브랜드와 새우깡, 꿀꽈배기 등 스낵 23개 브랜드, 카프리썬, 웰치스 등 음료 2개 브랜드 가격이 조정된다.

육개장사발면은 소매점 기준 1100원에서 1200원, 새우깡(90g)은 1500원에서 1600원으로 인상된다. 제품 판매가는 유통점별로 다르다.

라면의 경우 지난해 3월 이후 1년 5개월 만에 가격 조정이다. 새우깡은 2022년 9월 인상 이후 3년 11개월 만에 가격이 올랐다. 새우깡 가격은 2023년 내렸고, 지난해 인하 이전 가격으로 조정된 바 있다.

농심은 물가 안정 노력과 소비자 부담 최소화 차원에서 전체 라면 매출의 63%를 차지하는 봉지 라면은 이번 인상에서 모두 제외했다. 전국 대형마트, 편의점, 전자상거래(이커머스) 등의 영업 현장에서 할인과 증정 행사 등 소비자 프로모션을 확대할 방침이다.

농심은 “국제 정세 속 장기간 지속된 고환율·고유가 여파로 포장재 등 자재 가격이 급등하고, 이에 따라 원가 부담이 심화한 상황”이라며 “그동안 내부적으로 원가 절감과 경영 효율화를 추진하며 감내해왔지만 최근 들어 국내 수익성 악화와 협력사 납품가 인상 등으로 불가피하게 가격을 조정하게 됐다”고 설명했다.

비알코리아도 다음 달 2일부터 던킨의 도넛 39종 가격을 평균 6.5% 인상한다. 주요 인상 품목으로는 페이머스글레이즈드와 카카오하니딥이 1700원에서 1900원으로, 크림브륄레도넛이 4100원에서 4200원으로 조정된다.

던킨은 “각종 제반 비용 상승에 따라 불가피하게 가격을 조정하게 됐다”고 밝혔다.