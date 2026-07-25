은평구 최대 재개발 ‘갈현1구역’, GTX 연신내역 품은 4467세대 대단지로

서울 은평구 최대 재개발 사업지인 갈현 1구역이 4467세대 규모의 대단지로 조성된다

은평구는 23일 ‘갈현제1구역 주택재개발 정비사업’의 정비구역 및 정비계획 변경 결정을 서울시가 최종 고시됐다고 24일 밝혔다. 이 사업은 지난 5월 시 통합심의를 통과했다.

갈현제1구역 주택재개발 정비사업 조감도. 은평구 제공

이번 고시로 정비구역 면적은 24만6282.83㎡로 기존보다 7315.93㎡ 늘어났다. 용적률 완화 기준 등이 적용되면서 공급 규모는 기존 4116세대에서 총 4467세대(임대주택 671세대 포함)로 늘어났다. 단지는 지하 6층~지상 25층, 총 28개 동 규모로 조성된다.

갈현제1구역은 지하철 3·6호선과 수도권광역급행철도(GTX-A)가 지나는 연신내역 인근에 있다. 구는 향후 공사가 차질 없이 진행될 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.

김미경 구청장은 “이번 정비계획 변경 고시는 도시·건축 완성도를 높여 안정적인 사업 기반을 마련한 것”이라며 “향후 공사가 차질 없이 진행되고 주민들이 체감할 수 있는 주거 혁신이 이뤄질 수 있도록 행정적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.