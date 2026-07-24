현대모비스, 2분기 매출 역대 최대…영업이익 12％↑

현대모비스가 고부가가치 전장부품 공급 확대와 글로벌 고객사 매출 증가에 힘입어 올해 2분기 역대 최대 분기 매출을 기록하고 약 1조원의 영업이익을 달성했다.

현대모비스는 올해 2분기 매출액 16조3247억원, 영업이익 9752억원, 당기순이익 1조602억원을 기록했다고 25일 밝혔다.

이번 분기 매출은 지난해 같은 기간보다 2.4% 증가하며 역대 분기 기준 최대 매출을 경신했다. 영업이익과 당기순이익 역시 각각 12.1%, 13.5% 증가했다.

상반기 누적 기준으로는 매출액 31조8852억원, 영업이익 1조7778억원을 달성해 전년 동기 대비 각각 3.9%, 8.0% 성장했다.

제품 믹스 개선과 전사적인 수익성 강화 활동이 실적 향상을 이끌었다. 일부 완성차 고객사의 생산 물량 감소로 전동화 부문 매출이 소폭 줄고 메모리 반도체 비용이 지속됐으나 해외 완성차업체 대상 매출 증가와 고부가가치 전장부품 공급 확대가 이를 상쇄했다고 현대모비스는 설명했다. 애프터서비스(A/S) 부품 역시 글로벌 판매 증가와 우호적인 환율 효과에 힘입어 견조한 실적을 올렸다.

또 현대모비스는 미래 모빌리티 핵심 기술 확보를 위해 상반기 누적 9508억원 규모의 연구개발(R&D) 투자를 집행했다. 이는 연간 투자 계획(2조1631억원)의 약 44% 수준이다.

올해 상반기 글로벌 수주 실적은 7억4000만달러 규모다. 현대모비스는 북미와 유럽, 아시아 지역 주요 완성차 업체를 대상으로 핵심부품 수주 활동을 강화할 계획이다. 현대모비스 관계자는 “신규 제품과 신규 고객사 대상 최초 수주 확보에 집중해 수주의 질을 높이고 추가 수주 기회를 적극 확대할 것”이라고 말했다.

현대모비스는 중장기 주주환원 정책도 실행 중이다. 올해 중간배당은 주당 1500원으로 배당 기준일은 8월10일이다. 올해 5월부터 7월까지 총 5000억원 규모의 자사주 약 91만주를 매입해 오는 8월 전량 소각할 예정이다.