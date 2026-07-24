CJ푸드빌, ‘뚜레쥬르’ 빵·케이크 등 가격 조정…평균 8.2%↑

원·부자재 가격 급등 등으로 불가피

소비자 부담 고려…인기 상품 제외

CJ푸드빌이 오는 31일부터 뚜레쥬르 빵과 케이크 등 제품 가격을 조정한다고 24일 밝혔다.

CJ푸드빌 뚜레쥬르 본점. CJ푸드빌 제공

국내·외 정세 변화에 따라 계란, 원맥, 원당, 팜유는 물론 나프타 등 포장재 비용까지 각종 국제 원·부자재 가격이 급등한데다, 환율과 유가 역시 오르며 제반 비용 또한 지속 상승해 원가 부담이 지속된 데 따른 불가피한 결정이다.

CJ푸드빌은 원가 상승이 큰 품목만 제한적으로 가격을 조정하게 됐다고 설명했다. 뚜레쥬르의 ‘데일리우유식빵’과 ‘뚜쥬맘계란토스트’ 판매 가격이 각각 200원, 300원 오르는 등 총 76종의 권장소비자가격이 오는 31일부터 평균 8.2% 인상된다.

CJ푸드빌 관계자는 “가격 인상 최소화를 위해 노력했지만 불가피하게 일부 제품의 공급가와 권장소비자가격을 조정하게 됐다”며 “소비자 부담을 고려해 대표 인기 상품인 단팥빵과 소보로빵, 카스테라 등은 조정 대상에서 제외해 체감 물가 안정을 위해 힘썼다”고 말했다.

이어 “CJ푸드빌은 앞으로도 고객에게 더 나은 품질과 서비스를 제공하기 위해 지속 노력하겠다”고 덧붙였다.