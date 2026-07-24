국힘 ‘멱살잡이’ 후폭풍 확산…권영진 사과에도 “엄정 조치”

국민의힘 일부 의원이 22대 후반기 국회 상임위 배정에 고성으로 항의하며 벌어진 이른바 ‘멱살잡이’ 소동의 여파가 확산하는 모양새다. 재선의 권영진 의원이 공개적으로 사과했지만, 지도부는 재발 방지를 위해 엄정 대응하겠다는 방침을 밝혔다.
정 원내대표는 24일 국회 원내대책회의를 주재할 예정이었지만, 회의에 참석하지 않았다. 앞서 22대 후반기 국회의장과 상임위원장단의 국립서울현충원 참배 이후 외부에서 비공개 일정을 소화한 것으로 알려졌다. 이를 두고 소동 여파로 회의에 불참한 게 아니냐는 관측이 나왔다.
권 의원은 전날 상임위 배정 기준에 문제를 제기하며 강하게 항의했고, 이 과정에서 정 원내대표의 멱살을 잡는 등 물리적 충돌로 이어졌다. 권 의원은 이날 배포한 입장문에서 “어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다”며 “이로 인해 정 원내대표께 큰 결례를 범하고 리더십에 상처를 드렸다. 저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다”고 밝혔다. 그는 당 소속 의원들이 있는 단체대화방에도 사과문을 올린 것으로 전해졌다. 권 의원은 지난 21일 대구시당위원장 후보로 단독 등록했는데 대구 지역 의원들에게 위원장 출마 포기 의사도 전달했다.
그럼에도 당 지도부는 이번 사태를 그냥 보고 넘어가지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 정희용 사무총장은 이날 원내대책회의에서 “국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서 참담한 일이 발생했다”며 “폭력은 결코 정당화될 수 없다. 항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다”고 지적했다. 그러면서 “이번 사태를 엄중하게 받아들인다. 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다”고 선언했다.
당 원내부대표단도 입장문을 통해 “당 지도부가 밝힌 대로, 이번 사안은 결코 유야무야 넘어갈 수 없으며, 합당한 절차에 따라 엄중하고 단호하게 책임을 물어야 할 것”이라며 “어떠한 형태의 폭력도 단호히 배격하고 민주주의와 당의 질서를 훼손하는 행위에 대해서는 결코 타협하거나 묵과하지 않을 것”이라고 밝혔다. 이들은 이번 사태와 관련한 의원총회 소집도 요구했다.
당 사무처 노동조합도 “원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다”고 성명을 발표했다.