멜리언스, 롯데하이마트 잠실점서 진동클렌저 팝업스토어 운영

뷰티 디바이스 브랜드 멜리언스(MELIENS)가 7월 24일 금요일부터 8월 7일까지 롯데하이마트 잠실점 1층에서 오프라인 단독 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업스토어는 여름철 피지 분비와 모공 케어에 대한 관심이 높아지는 시기에 맞춰, 소비자들이 멜리언스의 주요 뷰티 디바이스를 오프라인에서 직접 체험하고 자신에게 맞는 컬러를 선택할 수 있도록 기획됐다.

현장에서는 멜리언스의 주요 제품인 ‘진동클렌저’의 8가지 컬러 라인업을 살펴볼 수 있다. 해당 제품은 실리콘 소재와 미세 진동 기능을 적용한 클렌징 디바이스로, 색상 라인업과 휴대성을 앞세운 제품으로 소개된다.

현장 방문 고객을 위한 사은품 이벤트도 진행된다. 팝업스토어 운영 기간 내 구매 금액에 따라 5만 원 이상 구매 시 ‘컬러팝 미니 선풍기’, 10만 원 이상 구매 시 ‘알루미늄 보조배터리 3000’을 증정한다.

멜리언스 관계자는 “온라인에서 판매 중인 진동클렌저를 오프라인 매장에서 직접 만져보고 시연해 볼 수 있는 자리를 마련했다”며 “8가지 컬러 라인업을 확인할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

행사는 서울 송파구 롯데하이마트 잠실점 1층에서 진행된다.