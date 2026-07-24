기아, 2분기 매출·판매 ‘역대 최대’…전동화 날개 달았다

글로벌 수요 둔화 뚫고 최다 실적

중국 공세 대응에 영업이익은 주춤

기아가 하이브리드차·전기차 판매 호조로 올해 2분기 역대 최대 매출과 최다 판매를 동시에 달성했다. 글로벌 자동차 수요가 둔화하는 악조건 속에서 거둔 성과다. 다만 중국 브랜드에 맞선 가격 대응과 환율 상승 여파로 영업이익은 소폭 감소했다.

기아는 연결 기준 올해 2분기 매출 33조370억원, 영업이익 2조6285억원을 기록했다고 24일 공시했다. 매출은 분기 기준 역대 최대치로 전년 동기 대비 12.6% 늘었다.

서울 양재 기아차 본사의 모습. 연합뉴스

반면 영업이익은 4.9% 감소했다. 국내와 서유럽 시장에서 중국 전기차 브랜드에 대응하기 위해 공격적인 가격·인센티브(판매장려금) 정책을 편 데다 원화가치 하락(환율 상승)으로 원화 기준 판매보증충당금(AS·무상보증 등 수리 비용)이 늘어난 데 따른 여파다.

영업이익률은 8%로 작년 동기 대비 1.4% 하락했지만, 지난해 3분기 저점(5.1%)을 기록한 이후 3분기 연속 상승했다.

2분기 판매량은 도매 기준 전년 동기 대비 4.5% 증가한 85만1639대로 역대 최대를 기록했다. 중동 정세 불안, 중국 내 소비 위축 등으로 글로벌 산업 수요가 3.8% 감소한 상황에서도 선전한 것이다. 소매 기준 판매 역시 83만9000대로 5.8% 늘었다.

2분기 매출 신기록은 미국·유럽 등 선진 시장을 중심으로 하이브리드차와 전기차 판매가 늘어나면서 평균판매단가가 높아진 덕분이다. 도매 판매 중 국내 판매(15만4816대) 비중은 18.2%, 해외 판매(69만6823대)는 81.8%로 집계됐다.

지역별로는 국내에서는 EV3·EV5·PV5 등 전기차 판매가 늘면서 소매 판매가 8.6% 증가했다. 미국은 대형 SUV 텔루라이드 신차 효과와 스포티지·쏘렌토 등 스포츠유틸리티차(SUV) 판매 호조로 2.8% 늘어난 22만4000대다. 서유럽은 EV2·EV4·EV5·PV5 출시에 힘입어 전년 동기 대비 12.9% 증가한 15만1000대를 판매해, 현지 자동차 시장 성장률(4.8%)을 크게 앞질렀다.

기아의 2분기 글로벌 시장 점유율은 4%로 작년 동기 3.7%에서 높아졌다. 상반기 글로벌시장 점유율은 역대 최고인 4%이며 중국을 제외하면 5%다.

분기 사상 최다 판매 달성을 이끈 주역은 전동화 라인업이다. 세계적인 고유가 상황에서 국내와 서유럽은 전기차, 미국은 하이브리드차 수요가 늘어난 흐름에 맞춰 권역별 파워트레인 최적화 전략을 적극적으로 펼친 결과다. 2분기 전동화 차량 판매는 29만6000대로 지난해 동기보다 60% 급증했고, 판매 비중도 11.9%포인트 높아진 35.3%까지 확대됐다.

특히 전기차 판매는 신규 라인업(EV2·EV4·EV5, PV5) 호조에 힘입어 88.4% 늘어난 11만대를 기록했다. 국내 2분기 전기차 판매량은 3만8000대로 123.4% 폭증하며 전기차 비중이 1년 전의 2배 이상인 24.5%로 뛰어올랐다.

하이브리드차 역시 텔루라이드·셀토스 하이브리드 출시와 스포티지·쏘렌토·카니발의 인기에 힘입어 61% 증가한 17만8000대가 팔렸다. 미국 내 하이브리드 판매량은 6만6000대로 151.6% 늘어 미국 전체 판매의 29.6%를 차지했다.

기아는 하반기에도 신차 경쟁력과 전동화 수요를 바탕으로 탄탄한 실적을 이어가며 연간 실적 가이던스(목표치)를 달성할 것으로 전망했다. 국내에서는 EV3·EV5와 PV5 판매를 확대하고 전기차 시장 점유율 1위를 유지한다는 계획이다.

미국에서는 텔루라이드 생산 능력을 확대하고 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산하는 스포티지 하이브리드를 하반기부터 판매한다. 멕시코 생산 EV3도 미국 시장에 출시할 예정이다. 유럽에서는 EV2·EV4 현지 생산으로 가격 경쟁력을 높이고 PV5를 앞세워 경상용차 시장 공략을 강화한다.

정성국 기아 IR·전략투자담당 전무는 “고부가가치 차량 중심의 판매 믹스 개선과 비용 절감을 통해 견조한 수익성을 유지하겠다”고 말했다.