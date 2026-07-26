도로교통공단, tbn교통방송 지상파 라디오 9년 연속 1위

한국도로교통공단은 tbn교통방송이 방송미디어통신위원회가 지난 22일 발표한 ‘2024년도 방송평가’에서 전국 지상파 라디오 172개 채널 가운데 최고점을 받아 9년 연속 1위에 올랐다고 밝혔다.

한국도로교통공단 tbn교통방송은 총점 300점 만점에 평균 264.06점을 받아 라디오 부문 최고점을 기록했다. 재난방송 편성·운영 부문에서도 60점 만점에 평균 56.48점을 받아 1위를 차지했다.

도로교통공단 전경. 도로교통공단 제공

tbn교통방송은 전국 유일 교통전문 라디오 채널이다. 부산·대구·경인·광주·대전·울산·강원·충북·충남·전북·경북·경남·제주 등 전국 13개 지역 방송국은 교통정보상황실을 운영하며 지역별 도로 상황을 실시간으로 제공하고 있다.

또 24시간 재난방송 체계를 구축해 각종 재난 발생 시 신속‧정확한 정보 전달로 피해를 최소화 하고 있다.

tbn교통방송은 전국 13개 지역에서 방송하고 있다. 라디오와 스마트폰 애플리케이션 ‘tbn’으로도 청취가 가능하다.

임채유 방송본부장은 “tbn교통방송은 재난 발생 시 전국 13개 방송국을 통해 신속하게 재난방송을 실시할 수 있는 체계를 운영하고 있다”며 “정확한 교통정보와 재난정보를 제공해 국민의 생명을 지키고 안전의식을 높이는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.