李대통령, 여름휴가 안 가기로…참모·국무위원엔 "휴가 챙기라"

靑 "휴가 반납하고 세일즈 외교 등 집중"…24일 미국·남미 순방 떠나

이재명 대통령이 올해 여름휴가는 가지 않기로 했다.



청와대 관계자는 24일 "대통령이 이번 여름휴가를 반납하고 '세일즈 외교'에 집중하는 것으로 대체하기로 했다"고 전했다.

AI서밋 참석차 샌프란시스코를 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 성남 서울공항에서 공군 1호기로 향하고 있다. 왼쪽부터 한병도 더불어민주당 대표 겸 원내대표, 이 대통령, 김 여사, 강훈식 비서실장.

이 대통령은 이날 7박 11일 일정으로 미국 샌프란시스코, 남미, 독일을 방문하고 돌아오는 순방을 떠났다.



대통령의 여름휴가는 통상적으로 7월 말이나 8월 초에 잡힌다.



공교롭게도 이 기간에 부동산 대토론회, 해외 순방, 부처 업무보고 등이 이어지는 만큼, 올해는 휴식을 취하며 정국 구상을 하는 대신 업무에 매진하기로 했다는 것이 청와대의 설명이다.



다만 이 대통령은 순방을 떠나기에 앞서 청와대 참모진과 국무위원들에게는 "모두 휴가를 다녀오라"는 당부를 전했다고 한다.



강훈식 비서실장이 이날 국무위원들에게 "대통령께서 늘 강조하시듯 국정 운영은 지속 가능해야 하는 만큼 휴가를 다녀와 달라. 그래야 직원들도 쉴 수 있다"는 이 대통령의 메시지를 전달한 것으로 알려졌다.



강 실장은 전날 청와대에서 열린 전 직원 조회에서도 적절히 휴가를 다녀오라는 이 대통령의 뜻을 전달했다.



다만 강 실장은 "휴가 중이라도 긴급한 상황에 대비한 보고·대응 체계만큼은 빈틈없이 점검해 달라"고 덧붙였다.

<연합>