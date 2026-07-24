서울 동북·서북권에 열대야주의보…서울 전역 폭염주의보 유지

기상청은 24일 오후 5시를 기해 서울 동북·서북권에 열대야주의보를 발효한다고 밝혔다.



해당 지역은 노원구, 성북구, 중랑구, 광진구, 동대문구, 도봉구, 강북구, 성동구(동북권), 은평구, 마포구, 서대문구, 용산구, 종로구, 중구(서북권)다.

장마가 끝나고 폭염이 시작된 24일 오후 서울 종로구 광화문광장 서울썸머비치 수영장에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다.

열대야주의보는 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 계속되고 밤 최저기온이 기상청장이 정하는 지역별 발효 기준값 이상일 때 내려진다.



서울 전역에는 폭염주의보가 유지되고 있다.

<연합>