안선영, 임신 중 母에 머리채 잡혀 의절 "알고 보니 치매 초기였다"

유튜브 채널 ‘안선영의 이중생활’ 화면 캡처

방송인 안선영이 치매를 앓고 있는 어머니의 초기 증상을 뒤늦게 알아차렸던 사연을 공개하며 가족이 겪었던 힘든 시간을 털어놨다.

23일 유튜브 채널 ‘안선영의 이중생활’에는 ‘부모님의 이런 행동, 치매 초기일 수도 있습니다 | 안선영이 경험한 엄마의 치매 조기 신호’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안선영은 최근 어머니와 함께한 영상을 공개한 뒤 많은 관심을 받은 이유와 함께 치매 진단 과정에 대해 이야기했다. 그는 “생각보다 너무 멀쩡해 보이는데 어떻게 치매냐”, “꼭 요양원에 계셔야 하냐”는 질문을 많이 받았다며 자신의 경험을 공유하게 된 배경을 밝혔다.

안선영은 “치매는 단순히 기억력이 떨어지는 병이 아니다. 가족조차 쉽게 알아채기 어려운 다양한 신호로 시작될 수 있다”고 강조했다.

그는 가장 기억에 남는 순간으로 임신 당시 어머니와의 갈등을 떠올렸다. 안선영은 “임신 초반에 잠이 많아져 전화를 못 받은 적이 있었는데, 일부러 피한다고 생각하셨는지 집으로 찾아와 문을 따고 들어오셨다”며 “욕을 하고 감정을 주체하지 못하시다가 결국 제 머리채를 잡으셨다”고 말했다.

이어 “너무 충격을 받아 ‘엄마도 아니다. 인연을 끊고 싶다’고 생각했다”며 “아이를 낳을 때까지 어머니를 만나지 않았다. 출산할 때도 부르고 싶지 않을 정도였다”고 당시 심경을 털어놨다.

안선영은 당시에는 어머니의 변화가 단순한 성격 변화라고만 생각했다고 밝혔다. 하지만 시간이 지나 돌아보니 이는 치매 초기 증상일 수 있었다고 설명했다.

그는 “그때는 너무 원망스럽고 화가 났다. 왜 갑자기 사람이 이렇게 변했는지 이해할 수 없었다”며 “감정 조절을 못하고 인격이 변하는 것도 치매의 전조 증상일 수 있다는 것을 나중에 알게 됐다”고 전했다.

안선영은 어머니의 증상이 점차 심해지면서 의심과 기억 왜곡 증상도 나타났다고 밝혔다. 그는 “모피코트와 금시계가 없어졌다며 나를 의심했고, 경비실 CCTV를 확인하기 위해 경찰까지 부르려고 하셨다”며 “치매는 단순히 깜빡하는 것이 아니라 과거와 현재의 기억이 뒤섞여 본인이 믿는 대로 기억하는 경우도 있다”고 말했다.

이어 “내가 생활비와 용돈도 드리고 카드도 드렸는데 왜 나에게 집착하는지 이해하지 못했다”며 “삶에 대한 회의감 때문이라고만 생각했지만 점점 선을 넘는 행동들이 이어졌다”고 덧붙였다.

안선영은 결국 전문의를 찾아 검사를 진행했고, 어머니는 알츠하이머 진단을 받았다.

그는 “주위에서 치매 전조 증상 같다고 해서 검사를 받았고 알츠하이머 진단을 받았다”며 “그때도 ‘나한테 아파서 그랬구나’라고 생각했던 것 같다”고 말했다.

이어 “빨리 발견해 치료를 시작한 덕분에 진행이 비교적 천천히 이어졌고, 지금도 간단한 의사소통을 하거나 한 달에 한 번 정도 외출을 함께할 수 있다”며 조기 발견의 중요성을 강조했다.

현재 안선영의 어머니는 전문 요양시설에서 생활 중이다. 안선영은 “환자를 집에서만 돌보다 보면 가족 모두가 지칠 수 있다”며 “믿을 수 있는 시설을 최대한 빨리 알아보고 미리 대기를 걸어두는 것이 현실적인 방법”이라고 조언했다.

한편 안선영은 2013년 비연예인 사업가와 결혼했으며, 슬하에 아들 바로 군을 두고 있다.