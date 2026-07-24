중동 불확실성에…8차 석유 최고가 동결

휘발유 1784원 경유 1773원

주유소 판매가 1800원 유지할 듯

4주 유지하지만, 변수 따라 조정 가능성

25일 0시부터 적용되는 제8차 석유 최고가격이 종전 수준으로 동결된다. 제7차와 마찬가지로 리터(ℓ)당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다. 이에 따라 주유소 판매가격도 당분간 1800원대를 유지할 전망이다.

산업통상부는 24일 “중동 정세 불확실성에 따른 국제유가의 높은 변동성 속에서 민생경제를 보호하고 생계형 소비자의 부담을 최소화하는 데 중점을 뒀다”고 취지를 밝혔다.

24일 서울시내 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 뉴시스

최근 미국과 이란의 공방이 격화되고 유조선의 호르무즈 해협 통항 수가 다시 줄어드는 등 중동 위기가 급격히 고조되고 있다. 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언으로 글로벌 원유 수급 우려가 커지면서 국제유가는 지난 23일 브렌트유 기준 배럴당 100달러를 넘어섰다. 다만 이는 일시적 고점일 뿐, 7월 평균 가격은 브렌트유 82달러, WTI 77달러, 두바이유 75달러로 전월 평균(80달러대)보다는 낮은 수준이다.

정부는 이 같은 상황을 면밀히 점검하는 한편, 최근 3%대 물가 상승률과 한국은행의 기준금리 0.25%포인트 인상 등으로 서민경제의 부담이 커진 점을 고려해 이같이 결정했다고 설명했다.

정부는 이번 최고가격 유지 기조를 4주간 이어갈 방침이지만, 대내외 상황에 따라 유연하게 대응하겠다는 입장이다. 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “급격한 상황 변화가 발생할 경우 최고가격을 언제든 조정할 수 있으며, 4주를 채우지 않고 그전이라도 변경할 가능성은 열어두고 있다”고 말했다.

산업부에 따르면 지난 23일 기준 국내 주유소 판매가격은 ℓ당 휘발유 1871원, 경유 1856원이다. 2000원을 웃돌던 국내 유가는 지난달 27일 제7차 최고가격 시행 이후 꾸준히 하락해 1800원대에 안착했다. 양 실장은 이번 8차 동결 이후 1800원대 가격 유지 여부를 묻는 질문에 “그렇다”고 답했다.