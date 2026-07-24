두산건설, 부산 남구 ‘두산위브더제니스 대연’ 공급

지하 5층부터 지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 중 전용 59~84㎡ 176가구 일반분양

두산건설 ‘두산위브더제니스 대연’ 투시도. (사진 제공=두산건설)

두산건설이 부산광역시 남구 대연동 일원에 공급하는 ‘두산위브더제니스 대연’을 분양 중이다.

단지는 지하 5층부터 지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성되며, 이 중 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반분양 물량이다.

교통과 교육 여건도 단지의 특징으로 제시된다. 부산 지하철 2호선 못골역과 대연역을 이용할 수 있는 입지에 있으며, 비교적 평탄한 부지에 들어서 보행 편의성이 있다는 설명이다. 수영로, 번영로 등을 통한 이동도 가능하다.

단지 인근에는 대연초, 대연중, 대연고, 예문여고 등이 위치해 있으며, 남천동 학원가와 남구도서관, 부경대, 경성대 등 교육시설을 이용할 수 있다는 설명이다. 또한 남구청, 못골시장, 성소병원, 고려병원 등 행정, 의료, 쇼핑 시설도 주변에 있다.

주변 공원과 녹지 시설도 소개됐다. 단지 인근에는 우룡산공원, UN조각공원, 평화공원, 대연수목원 등이 위치해 휴식과 산책 공간을 이용할 수 있다는 설명이다.

주변 개발 여건도 언급됐다. 단지가 들어서는 대연동과 우암동 일대는 다수의 정비사업이 추진 중인 것으로 알려져 있으며, 개발 완료 시 약 1만 2,000가구 규모의 주거지로 조성될 전망이다. 또한 문현동 부산국제금융센터(BIFC)와 인접해 직주근접 수요와의 연계 가능성도 거론된다.

단지는 지상 최고 42층 높이의 고층 주거 단지로 조성될 예정이다. 커튼월룩 입면 등 외관 설계를 적용할 계획이며, 고층 주거 단지로 조성한다는 설명이다.

‘두산위브더제니스 대연’의 갤러리는 부산 남구 문현동에 마련돼 있다.