선거철 무더기 휴직 막을 순 없나…한동훈, 선관위 직원 휴가 조정 법안 발의

휴가·휴직 시기 변경 근거 마련

경조·출산·질병·육아 등은 예외

무소속 한동훈 의원은 선거 기간을 앞두고 선거관리위원회 직원의 휴가·휴직 비율이 급증해 인력 공백이 발생하는 상황을 방지하기 위한 법안을 자신의 2호 법안으로 발의했다.

한 의원은 24일 보도자료를 통해 선거 관리에 막대한 지장을 줄 수 있다고 인정하는 경우 각급 선관위 위원장이 소속 공무원의 휴가·휴직 시기를 변경할 수 있도록 하는 내용의 선관위법 개정안을 대표발의했다고 밝혔다.

한동훈 무소속 의원. 뉴시스

중앙선거관리위원회 자료에 따르면 올해 5월말 기준 선관위 휴직자는 총 181명으로 지난해 말 148명보다 33명 증가한 것으로 나타났다. 선관위 휴직자는 전국 단위 선거 직전 늘어났다가 선거 종료 후 감소하는 패턴이 2021년부터 반복되고 있다.

개정안은 선거 또는 국민투표 관리에 막대한 지장이 우려되는 경우에 휴가·휴직이 집중되지 않도록 하는 근거를 마련해 국민의 참정권을 안정적으로 보장하도록 하기 위한 취지라는 게 한 의원 측 설명이다.

다만 기본권 침해 소지를 차단하기 위해 경조·출산 휴가와 질병·육아휴직은 조정 적용 대상에서 제외하도록 했다.

한 의원은 “선거관리는 ‘최대한’이 아니라 ‘한 치의 빈틈도 없이’ 공정하고 투명하게 이뤄져야 하는 일”이라며 “민간에서도 사업 운영에 막대한 지장이 있으면 근로기준법에 따라 휴가 시기를 조정할 수 있는 만큼 국가 선거를 관리하는 기관에 같은 기준을 두는 것이 과도한 제한일 순 없다”고 밝혔다.

한 의원은 지난달 1호 법안으로 선관위를 감사원의 직무감찰 대상에 포함하는 감사원법 개정안을 발의했다. 선관위원장 겸직을 제한하고 상임직으로 제한하는 내용의 법안 제출도 준비 중이다.