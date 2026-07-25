양주시, 한국마사회에 과천경마공원 이전 제안

경기 양주시가 과천경마공원 유치를 위해 본격 나섰다.

정덕영 양주시장이 24일 법무부에서 우희종 한국마사회장, 정성호 법무부 장관이 참석한 가운데 간담회를 열고 과천경마공원 이전 등 지역미래성장 동력 확보를 위한 종합 건의안을 전달했다

정덕영 양주시장은 24일 법무부에서 우희종 한국마사회장, 정성호 법무부 장관이 참석한 가운데 간담회를 열고 지역미래성장 동력 확보를 위한 종합 건의안을 전달했다.

특히 양주시는 과천경마공원의 양주시 이전을 한국마사회 측에 공식 제안했다. 정 시장은 양주시가 철도와 고속도로망 등 뛰어난 광역교통망을 갖추고 있다는 점을 설명했다. 시는 경마공원 유치를 통해 연간 수백만명의 방문객 유입과 지역상권 활성화를 도모한다는 계획이다.

이와함께 경기양주 테크노밸리 내 통합 정비·교육·연구(MRO+R) 센터 건립을 포함한 방산기업 유치 방안을 주요 안건으로 논의했다. 시는 민군이 상생하는 방위산업 생태계를 구축해 양주시를 경기 북부 첨단 방위산업의 핵심 거점으로 육성하겠다는 구상을 제시하고 국회 차원의 적극적인 입법 지원을 요청했다.

정덕영 양주시장은 “경마공원과 방산기업 유치는 양주시의 미래를 바꿀 핵심 앵커 사업”이라며 “정부 및 관련 기관과의 유기적인 협력을 통해 현안 사업을 차질 없이 추진해 유치할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.