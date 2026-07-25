'나혼산' 기안84 "배나라, 사이코패스인 줄"…첫인상 고백

MBC '나 혼자 산다' 24일 방송

'나 혼자 산다' 기안84가 배나라의 첫인상을 전했다.

24일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 '찐 런 크루'를 결성한 크루장 기안84와 민호, 배나라의 이야기가 이어졌다.

MBC '나 혼자 산다' 캡처

트레일 러닝을 마친 기안84, 민호, 배나라가 캠핑으로 러닝을 마무리했다. 앞서 러닝에서 다소 뒤처졌던 배나라는 "텐트 안에 있을 때 비로소 자신감이 생겼다"라며 웃음을 되찾은 모습으로 시선을 모았다.

러닝 크루를 위한 캠핑 요리를 준비해 살뜰히 챙긴 배나라. 이에 민호와 기안84는 지금과 달랐던 배나라의 첫인상을 고백했다. 두 사람 모두 '약한영웅 2'에서 활약했던 배나라의 연기에 차가운 사람일 거라 예상했다고. 특히 기안84는 "나는 '약한영웅'에서 너 보고 사이코패스인 줄 알았다, 피 한 방울 안 나올 것 같았다"라고 고백해 모두를 웃게 했다.

MBC '나 혼자 산다' 캡처

한편, MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램으로 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.

<뉴스1>