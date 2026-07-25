수도권 등 중부 흐리고 비…전국 무더위·열대야 계속

토요일인 25일에도 수도권과 강원권 등 중부지방은 대체로 흐리고 비가 내리겠다.



예상 강수량은 경기 북부·서해5도 20∼60㎜, 서울·인천·경기 남부 5∼40㎜, 강원 중·북부 내륙·산지 10∼60㎜, 강원 남부 내륙·산지 5∼40㎜, 강원 북부 동해안 5∼20㎜이다.

장맛비가 잠시 소강상태를 보인 지난 22일 서울 종로구 경복궁 앞 횡단보도에서 시민과 관광객들이 우산을 접어 들거나 우의를 벗고 걸어가고 있다. 연합뉴스

오후부터는 충청권, 전북, 경북 북서 내륙 등에도 소나기가 예상된다.



대전·세종·충남·충북 등 충청권과 전북, 경북 북서 내륙 모두 5∼40㎜ 수준의 소나기가 예보됐다.



강우 지역을 포함한 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어져 건강 관리에 각별히 유의해야 한다.



낮 기온은 29∼37도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 26.8도, 인천 26.7도, 수원 26.1도, 춘천 23.8도, 강릉 24.9도, 청주 27.6도, 대전 26.6도, 전주 27.2도, 광주 26.8도, 제주 27.3도, 대구 27.2도, 부산 26.6도, 울산 25.5도, 창원 25.6도 등이다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.



바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.0m, 서해 0.5∼1.5m로 예상된다.

<연합>