“파자마부터 삼계탕까지 싸게 산다”…주말 이커머스 할인전 풍성

주말을 맞아 이커머스 업계가 여름철 수요를 겨냥한 할인전에 나섰다. 홈웨어와 언더웨어부터 간편식, 생필품, 물놀이용품, 여름 침구까지 계절 상품을 앞세워 고객 잡기에 나서는 모습이다. 업체들은 할인 쿠폰과 반값 특가, 멤버십 전용 혜택을 내걸고 여름 장바구니 수요 선점에 속도를 내고 있다.

롯데온 제공

25일 업계에 따르면 W컨셉은 오는 27일 오전 10시까지 ‘홈·언더웨어 72시간’ 행사를 진행한다.

이번 행사에서는 속옷을 외출복과 함께 연출하는 ‘패션 이너’ 트렌드를 반영해 보트넥과 레이어드 나시, 캡 내장 티셔츠 등을 선보인다. 집에서 편하게 입으면서 외출복으로도 활용할 수 있는 상품을 중심으로 구성했다.

울랄라파자마와 컴포트랩, 마른파이브, 자주, 원더브라 등 인기 브랜드가 참여한다. 행사 상품은 최대 65% 할인 판매하며 30% 할인 쿠폰도 제공한다.

11번가는 오는 26일까지 ‘생필품 썸머위크’ 기획전을 열고 여름철 수요가 높은 생필품을 최대 15% 할인 판매한다.

다우니 섬유유연제와 맘스럽 워싱소다, 클위너 곰팡이 제거제 등 장마철 위생·세탁용품을 비롯해 기저귀와 유모차 선풍기 등 유아용 여름 상품을 마련했다.

전동 물총과 튜브형 부력보조복 등 물놀이 상품도 할인한다. 보드게임과 글라스아트 키트, DIY 우드 미니어처 오르골 등 실내에서 즐길 수 있는 취미용품도 함께 선보인다.

SSG닷컴은 오는 29일까지 ‘간편식 페스타’를 열고 여름철 인기 먹거리를 할인 판매한다.

행사는 바캉스 먹거리와 여름 간식, 전국 맛집 간편식 등을 중심으로 구성했다. 비빔면과 ‘피코크 흑마늘 삼계탕’, ‘훌랄라 숯불양념치킨’ 등을 대표 상품으로 선보인다.

‘허쉬 퐁당 쇼콜라 케이크’와 ‘티젠 콤부차 자두’ 등 디저트와 음료 상품도 마련했다. 행사 상품에 적용할 수 있는 15% 할인 쿠폰을 제공한다.

유료 멤버십 ‘쓱7클럽’ 회원에게는 추가 혜택을 준다. 행사 기간 최대 50% 랜덤 할인 쿠폰 추첨 행사를 진행하고, 매일 오전 9시 장보기 지원금 3000원을 선착순 지급한다. 쓱7클럽은 장보기 결제액의 7%를 적립해주는 멤버십이다.

롯데온은 오는 28일까지 ‘빅세이브마켓’을 열고 식품과 생활·주방용품, 가전, 가구, 침구 등을 최대 50% 할인 판매한다.

반값 특가와 1+1 행사를 진행하고 카테고리별로 최대 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 행사 대상 상품을 네이버페이로 결제하면 조건에 따라 최대 10% 즉시 할인 혜택도 받을 수 있다.

오는 26일까지는 인도 프리미엄 티 브랜드 ‘압끼빠산드 산차’ 공식 브랜드관 개설 기념 행사도 진행한다.

‘그랑크뤼 5종 가죽세트’와 ‘메들리 컬렉션’ 등 프리미엄 티 선물세트를 최대 50% 할인 판매하고 구매 고객을 대상으로 별도 이벤트도 운영한다.