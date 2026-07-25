'호프' 10일째 박스오피스 1위… 300만 목전

나홍진 감독의 신작 '호프'가 10일째 박스오피스 정상을 차지하며 흥행 독주를 이어가고 있다.

25일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '호프'는 전날 15만3814명을 동원하며 박스오피스 1위를 수성했다. 누적 관객 수는 280만2160명으로, 이번 주말에 300만 관객을 넘길 것으로 보인다.

나 감독이 '곡성'(2016) 이후 10년 만에 내놓은 '호프'는 비무장지대 인근에 있는 가상의 마을 호포항에 정체불명의 외계생명체가 찾아오면서 벌어지는 이야기를 그렸다.

황정민, 조인성, 정호연 등 주연 배우들의 격렬한 액션과 긴장감을 끌어올리는 연출이 호평을 받으며 입소문을 타고 있다.

다만 대사 중 욕설의 비중이 높고, 후반부 전개가 종잡을 수 없다는 점에서 호불호가 갈리며, 실제 관람객의 평가를 토대로 한 CGV 에그지수는 83%를 나타냈다.

2위는 애니메이션 '미니언즈 & 몬스터즈'로, 전날 1만9959명이 관람했다. 누적 관객 수는 46만5012명이다.

동명 애니메이션의 실사판 영화 '모아나'는 1만6041명을 극장으로 불러 모으며 3위를 기록했다. 누적 관객 수는 83만8278명이다.

<뉴시스>