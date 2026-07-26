황정민, 해병대 입대한 아들에게 “무조건 일단 잘 견뎌라”

배우 황정민이 최근 해병대에 입대한 아들과의 통화 내용을 공개하며 아버지로서 전한 진심 어린 응원의 말을 전했다.

배우 황정민이 최근 해병대에 입대한 아들과의 통화 내용을 공개하며 아버지로서 전한 진심 어린 응원의 말을 전했다. 채널십오야

24일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘황정민이 외계인 있다고하면 있는거지 나영석의 와글와글’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 영화 ‘호프’ 출연 배우인 황정민과 조인성, 정호연이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

대화를 이어가던 중 나영석 PD는 황정민에게 아들의 군 생활에 대해 물으며 근황을 궁금해했다. 이에 황정민은 아들이 입대한 지 일주일이 지난 상태였고, 다음 날이면 입대한 지 2주째가 된다고 밝혔다.

그는 일주일이 지나 휴대전화를 사용할 수 있게 되면서 처음으로 아들과 충분한 통화를 했다고 설명했다. 약 한 시간 정도 이야기를 나눌 수 있었는데, 전화를 받자마자 아들의 울음 섞인 목소리를 들은 당시= 재연했다.

나영석 PD가 “힘들다더냐”고 안타까운 반응을 보이자 황정민은 아들이 해병대에 입대한 사실을 전하며 훈련 과정이 쉽지 않은 것 같음을 전했다. 이어 “무조건 일단 잘 견뎌라”고 말하면서 군 생활이 힘들더라도 반드시 잘 견뎌내길 바라는 마음을 전했다고 밝혔다.

이어 황정민은 아들에게 “네 인생에서 이게 최고 힘듦이라고 생각하면 이것만 견디면 된다”는 는 취지의 말을 건네며 용기를 북돋워 줬다고 설명했다. 쉽지 않은 환경 속에서도 이번 경험이 앞으로 살아가는 데 큰 힘이 될 것이라는 마음으로 응원한 것이다.

짧은 일화였지만 아들의 군 생활을 걱정하는 아버지의 마음과 함께 스스로 이겨내길 바라는 진심 어린 격려가 전해지며 훈훈함을 더했다.

한편 황정민은 영화 ‘호프’ 개봉을 앞두고 있다. 이날 방송에서는 작품에 함께 출연하는 조인성, 정호연과 함께 다양한 이야기와 근황을 전했다.