폭염에 물놀이 늘었는데… 콘택트렌즈 꼈다간 눈 건강 ‘빨간불’

전문가들은 물놀이를 할 때는 가급적 콘택트렌즈 대신 안경을 착용하고, 부득이하게 렌즈를 착용해야 한다면 물안경을 반드시 착용하는 것이 좋다고 조언한다. 생성형 AI로 만든 이미지

연일 폭염이 이어지면서 수영장과 워터파크, 계곡 등을 찾는 피서객이 늘고 있다.

특히 콘택트렌즈를 착용하는 사람이라면 물놀이 전후 눈 건강 관리에 각별한 주의가 필요하다. 콘택트렌즈가 물에 닿으면 세균이나 곰팡이 등에 오염될 위험이 커져 각막염 등 안질환으로 이어질 수 있기 때문이다.

여름철에는 높은 기온과 습도로 세균 증식이 활발해지는 데다 물놀이와 야외활동이 많아져 콘택트렌즈 사용자의 감염 위험도 함께 높아진다.

전문가들은 물놀이를 할 때는 가급적 콘택트렌즈 대신 안경을 착용하고, 부득이하게 렌즈를 착용해야 한다면 물안경을 반드시 착용하는 것이 좋다고 조언한다.

◆ 물놀이할 땐 콘택트렌즈 대신 안경이 안전

식품의약품안전처는 콘택트렌즈 안전사용 수칙을 통해 콘택트렌즈는 각막에 직접 닿는 의료기기인 만큼 올바른 사용과 관리가 중요하다고 안내하고 있다.

수영장이나 워터파크, 바다, 계곡 등에서 렌즈를 착용한 채 물놀이를 하면 렌즈 표면이나 렌즈와 눈 사이에 세균이나 곰팡이, 각종 미생물이 달라붙을 가능성이 커진다. 오염된 렌즈는 각막염이나 결막염 등 안질환으로 이어질 수 있으며, 증상이 심한 경우 시력 저하를 초래할 수도 있다.

여름철은 콘택트렌즈 사용자가 각별히 주의해야 하는 계절이다. 콘택트렌즈를 끼고 물놀이 등을 하는 경우가 많고, 날씨가 덥고 습하면 세균과 곰팡이에 감염될 위험이 높기 때문이다. 사진은 물안경. 게티이미지뱅크

식약처는 물놀이 시에는 가급적 렌즈 착용을 피하고, 불가피할 경우에는 물안경을 착용해 렌즈가 물에 직접 닿지 않도록 권고하고 있다.

일회용 렌즈라면 새 제품으로 교체하고, 재사용 렌즈는 관리용액으로 충분히 세척·소독해야 한다. 눈에 통증이나 충혈, 과도한 눈물, 이물감 등이 나타나면 즉시 렌즈를 제거하고 안과 진료를 받아야 한다.

◆ 오래 끼는 것도 금물…각막에 산소 부족

물놀이뿐 아니라 장시간 콘택트렌즈를 착용하는 습관도 눈 건강에는 좋지 않다.

콘택트렌즈를 오랜 시간 착용하면 각막으로 전달되는 산소량이 줄어 각막이 붓거나 미세한 상처가 생길 수 있다. 손상된 각막을 통해 세균이 침투하면 감염 위험도 커진다.

이 때문에 렌즈는 제품별 권장 착용시간을 지키고, 잠을 잘 때는 반드시 제거해야 한다.

또한 눈이 피로하거나 건조함이 심하게 느껴질 경우에도 무리하게 착용을 계속하지 않는 것이 바람직하다.

식약처는 콘택트렌즈 착용 후 통증이나 충혈, 눈물 증가, 시야 흐림 등의 증상이 나타나면 즉시 렌즈를 제거하고 안과 전문의를 찾아 정확한 진료를 받아야 한다고 조언한다. 사진은 콘텍트렌즈. 게티이미지뱅크

◆ 렌즈 관리도 중요…보존액 재사용 안 돼

렌즈 관리 역시 감염 예방을 위해 중요하다. 렌즈를 만지기 전에는 반드시 손을 깨끗이 씻고, 손톱으로 렌즈나 각막에 상처를 내지 않도록 주의해야 한다. 다른 사람이 사용한 렌즈를 함께 사용하는 것은 세균 감염 위험 때문에 피해야 한다.

렌즈는 허가받은 관리용액으로 세척·소독해야 하며 수돗물이나 생리식염수로 대신 세척해서는 안 된다. 렌즈 보관용기의 보존액은 매번 새것으로 교체하고 사용한 보존액을 다시 사용하는 것도 금물이다.

보관용기 역시 주기적으로 세척한 뒤 충분히 건조하고, 오래 사용한 용기는 새것으로 교체하는 것이 좋다.

눈이 충혈되거나 따갑고 이물감이 느껴지는 증상이 계속된다면 단순 피로로 넘겨서는 안 된다.

식약처는 콘택트렌즈 착용 후 통증이나 충혈, 눈물 증가, 시야 흐림 등의 증상이 나타나면 즉시 렌즈를 제거하고 안과 전문의를 찾아 정확한 진료를 받아야 한다고 조언한다.

여름철에는 작은 관리 소홀도 안질환으로 이어질 수 있는 만큼 평소 올바른 렌즈 사용 습관을 지키는 것이 눈 건강을 위한 가장 확실한 예방법이다.