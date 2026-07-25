트럼프 “이란과 대화중… 합의 안 되면 즉각 군사 행동”

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 이란과 진지하게 대화하고 있다면서도 합의가 이뤄지지 않을 경우 즉각적인 군사 행동에 나서겠다고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 이란 전쟁의 출구전략을 묻는 기자들에게 ‘군사적인 출구전략’과 ‘합의를 하는 더 현명한 전략’의 두 갈래 길이 있다고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 이란과 진지하게 대화하고 있다면서도 합의가 이뤄지지 않을 경우 즉각적인 군사 행동에 나서겠다고 경고했다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 “한 가지는 지금 우리가 하는 일(공습)을 계속하는 것이고, 원한다면 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올릴 수도 있다”며 “우리는 발사 준비를 마쳤고, 즉시 행동할 수 있는 태세”라고 말했다. 그러면서도 “지금 이 순간에도 우리는 그들과 대화하고 있다”며 “나는 언제나 그 대안(대화를 통한 해결)을 선호한다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 전날 인터넷 매체 악시오스와의 인터뷰에서도 이란을 상대로 “이전 어느 때보다 더 큰 대규모 공격을 검토하고 있으며, 결정을 내리기 직전”이라고 언급한 바 있다. 이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이날 자신의 핵심 참모들과 회의를 열어 대(對)이란 공격 강화 여부를 논의했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 자신의 대규모 공격 예고와 해상 봉쇄에 밀려 이란이 협상에 적극적으로 임하고 있다고 주장했다. 그는 “(이란이) 우리가 여태껏 본 모습 중 가장 진지한 자세를 보이고 있다”면서도 “그들은 분명히 합의를 원하고 있지만 아직 준비돼 있지 않다”고 말했다.

트럼프 대통령은 중국과 러시아가 이란에 무기를 판매하지 않을 것이라고 적은 자신의 소셜미디어 게시글에 대해 “그들(시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령)이 나를 실망하게 하고 싶어 하지는 않을 것”이라고 강조했다.

앞서 그는 ‘트루스소셜’에 “시진핑 중국 국가주석이 베이징 회담에서 어떤 상황에서도 이란에 무기를 제공하거나 판매하지 않을 것이라고 했고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 역시 이란에 무기를 판매하지 않겠다고 했다”고 밝혔다.

그러면서 “(중국과 러시아는) 내 생각에 이 일에 관여하고 있지 않다. 만약 무기를 판매한다면 그들에게 매우 나쁜 일이 될 것이며, 분명 그들의 최선의 이익에도 부합하지 않을 것"이라고 경고했다. 로이터 통신 등 주요 외신은 이를 중국과 러시아의 개입을 차단하려는 강력한 경고 메시지로 해석했다.