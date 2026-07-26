김종국 "2세가 딸이었으면…아들이면 각오해야 할 것"

가수 김종국이 2세에 대한 생각을 밝혔다.

tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 25일 공식 유튜브 채널에 '별명부터 살벌했던 안양 김도끼 김종국. 교복 심부름시킨 이유는?'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 유재석은 "종국 씨가 결혼하고 나서 주변에 결혼을 적극적으로 많이 추천한다더라"고 말했다.

김종국은 "결혼은 너무 좋다. 풀지 못한 인생의 숙제를 딱 마침표를 찍어 준 느낌"이라고 답했다.

이어 "어딜 가든 늘 한 사람만 생각하면 되는 상황이 되는 게 굉장히 안정적인 것 같다. 아이가 나오면 육아나 현실적인 힘듦이 있을 것"이라고 덧붙였다.

유재석이 "2세가 딸이었으면 좋겠다고 말을 하더라"고 하자 김종국은 "(딸은) 키울 때 조심스러울 것 같고 아들이면 좀 더 낫지 않을까"라고 답했다.

이에 유재석은 "김종국 아들로 태어나는 게 쉽지 않을 것 같다"고 했고, 김종국은 "아이가 나오진 않았는데 벌써부터 좀 미안하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 유재석이 "타이트하다. 아들일 될지 딸이 될지 모르겠지만 각오는 해야 한다"고 하자 김종국은 "가정교육이 되게 중요하다. 제 아들은 죽었다. 미안하다"고 말했다.

그러면서 "아버지가 사과할게. 다 너 잘되라고 하는 거니까 원망하지 말아라"며 미래의 아들에게 영상 편지를 남겨 웃음을 더했다.

한편 김종국은 지난해 9월 비연예인과 결혼식을 올렸다.

<뉴시스>