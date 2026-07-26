“휴가 다녀왔더니 악취·먼지 가득”…빈집 대신 관리하는 ‘스마트 가전’

본격적인 여름휴가철이 시작되면서 며칠씩 비워야 하는 집을 어떻게 관리할지 고민하는 사람도 늘고 있다.

코웨이 제공

고온다습한 여름에는 음식물쓰레기가 빠르게 부패해 악취와 벌레를 유발하기 쉽다. 창문을 닫아둔 실내는 환기가 어려워 공기가 탁해질 수 있고, 바닥에 쌓인 먼지는 휴가를 마치고 돌아온 뒤 또 다른 집안일이 된다.

최근에는 전용 애플리케이션으로 작동 상태를 확인하거나 청소 시간을 설정할 수 있는 가전이 이 같은 부담을 덜어주는 제품으로 주목받고 있다. 음식물쓰레기 처리부터 공기질 관리, 바닥 청소까지 집을 비운 사이에도 필요한 작업을 이어갈 수 있다는 점이 특징이다.

여름철 장기간 집을 비울 때 가장 신경 쓰이는 공간 중 하나가 주방이다. 미처 버리지 못한 음식물쓰레기는 높은 기온에서 빠르게 부패해 냄새와 벌레를 불러올 수 있다.

26일 업계에 따르면 스마트카라의 ‘블레이드X 그라나이트’는 음식물을 말린 뒤 분쇄하는 건조분쇄형 음식물처리기다. 모델명은 SC-D0404-A로, 최대 처리 용량은 5L다.

음식물이 설정한 무게에 도달하면 자동으로 처리하는 기능을 갖췄으며, 스마트폰을 이용해 작동 상태를 확인하고 제품을 제어할 수 있다. 음식물을 바로 처리하지 않을 때는 자동 보관 기능을 활용할 수 있다.

신제품에는 기존 건조분쇄형 제품의 불편으로 꼽혔던 건조통 눌어붙음을 줄이기 위해 ‘7중 레이어 화강암 코팅’을 적용했다. 반복되는 고온 건조와 분쇄 과정에서 건조통의 내구성과 비점착성을 높이는 데 초점을 맞췄다는 게 회사 측 설명이다.

3중 복합 탈취 필터도 탑재했다. 다만 필터 교체 시기는 사용량과 음식물 종류, 설치 환경에 따라 달라질 수 있어 장기간 외출 전에는 필터 상태와 건조통 내부를 미리 확인하는 것이 좋다.

창문을 닫아둔 집은 외부 미세먼지 유입을 줄일 수 있지만, 요리나 생활 과정에서 발생한 오염물질이 실내에 남아 있을 수 있다. 여름철에는 높은 습도까지 더해져 환기와 공기질 관리에 신경 써야 한다.

코웨이의 ‘노블 공기청정기2’는 제품 내부에 상하로 배치한 두 개의 필터 시스템을 이용해 네 방향에서 공기를 흡입하고, 정화한 공기를 위아래로 내보내는 ‘상하 4D 입체 청정 시스템’을 적용했다.

4단계 필터 시스템은 시험 결과 기준으로 0.01㎛ 크기의 극초미세먼지를 99.999% 제거한다. 공간 내 부유 세균과 곰팡이, 바이러스는 99.9% 감소시키는 것으로 나타났다. 실제 성능은 사용 공간과 오염 정도, 필터 상태 등에 따라 달라질 수 있다.

전용 앱 ‘IoCare’를 이용하면 집 밖에서도 실내외 공기질을 확인할 수 있다. 작동 시간을 예약하거나 요일과 시간대에 따라 풍량과 조명, 운전 모드를 설정하는 것도 가능하다.

실내 공기질이 나빠지면 제품이 자동으로 풍량을 조절하도록 설정할 수 있어 집을 비운 동안에도 일정한 방식으로 공기를 관리할 수 있다. 다만 공기청정기는 환기를 완전히 대신할 수 없으므로 귀가한 뒤에는 외부 공기 상태를 확인하고 창문을 열어 환기하는 것이 필요하다.

휴가가 길어지면 바닥에 쌓이는 먼지와 머리카락도 부담이다. 특히 반려동물을 키우거나 창문 틈으로 외부 먼지가 들어오는 집은 며칠만 청소하지 않아도 먼지가 눈에 띌 수 있다.

일렉트로룩스의 ‘800 로봇청소기 5-in-1 올인원스테이션’은 먼지 흡입과 물걸레 청소뿐 아니라 먼지 비움, 물걸레 세척과 건조 등 청소 후 관리 과정까지 자동으로 수행한다.

전용 일렉트로룩스 앱을 이용하면 청소 시간을 예약하고 구역별 진입 제한과 다층 지도 등을 설정할 수 있다. 구글 홈과 연동해 모바일 기기나 음성 명령으로 제품을 작동시키는 것도 가능하다.

청소가 끝나면 스테이션이 65℃ 고온수로 물걸레를 세척하고 60℃ 열풍으로 건조한다. 젖은 물걸레를 장시간 그대로 둘 때 생길 수 있는 냄새와 세균 번식 부담을 줄이는 기능이다. 세제도 자동으로 주입된다.

다만 장기간 외출하기 전에는 바닥에 전선이나 얇은 천, 작은 장난감 등 로봇청소기의 이동을 방해할 물건이 없는지 살펴야 한다. 물통과 먼지통 상태를 확인하고, 제품 주변에 물이 새거나 넘어질 수 있는 물건이 없는지도 점검하는 것이 안전하다.

스마트 가전은 집을 비운 동안 반복되는 관리 작업을 줄여주지만 모든 위생 문제를 대신 해결해주는 것은 아니다. 휴가를 떠나기 전 상하기 쉬운 음식과 음식물쓰레기를 먼저 치우고, 배수구와 쓰레기통을 비우는 기본 점검이 우선이다.

가전제품을 원격으로 작동하려면 전원과 무선인터넷 연결이 유지돼야 한다. 제조사가 허용한 사용 환경과 안전 수칙도 확인해야 한다. 기본적인 정리를 마친 뒤 보조 수단으로 활용해야 휴가를 마치고 돌아온 집을 보다 쾌적하게 관리할 수 있다.