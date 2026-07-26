전북대, AWS·크래프톤·퓨리오사AI 등과 ‘AI 인재 양성’ 맞손

10개 기업·기관과 산학협력 협약

교육부터 인턴십·취업까지 연계

실무형 AI 인재 육성 산업 경쟁력↑

전북대학교가 글로벌 인공지능(AI) 기업과 국내 유망 기업·기관들과 협력해 지역 AI 전문 인재 양성과 산학협력 생태계 구축에 본격 나선다.

양오봉 전북대 총장(가운데)이 지역 10개 기관과 ‘AI 분야 성장엔진 연계 지역인재 양성사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 파이팅을 외치고 있다. 전북대 제공

26일 전북대에 따르면 아마존웹서비스(AWS) 코리아를 비롯해 DH오토리드, NXT Cloud, 리더스시스템, 신한펀드파트너스, 업스테이지, 오케스트로, 전북아이티산업협회, 크래프톤, 퓨리오사AI 등 10개 기관과 ‘AI 분야 성장엔진 연계 지역인재 양성사업’ 추진을 위한 업무협약과 지원서한을 체결했다. 협약은 산업 현장에서 요구하는 실무형 AI 전문 인재를 양성하고 대학과 기업 간 교육·연구·산학협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

참여 기관들은 AI 교육과 연구를 위한 기반 시설과 플랫폼 구축, 산업 수요를 반영한 교육과정 개발, 실무 중심 교육 프로그램 운영 등에 협력하기로 했다.

또 AI와 인공지능 전환(AX) 분야 전문 인재 양성을 위해 인턴십과 현장실습, 산학협력 프로젝트 등 다양한 현장 경험 기회를 제공하고, 학생들이 최신 AI 기술과 산업 현장을 직접 경험할 수 있도록 지원할 계획이다.

이와 함께 우수 인재 채용을 위한 채용 설명회 개최와 채용 우대 방안도 함께 마련해 교육과 현장실습, 취업으로 이어지는 산학협력 모델을 구축할 방침이다.

전북대는 이번 협약을 통해 기업에는 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 인재를 안정적으로 공급하고, 학생들에게는 미래 산업 수요에 맞는 진로와 취업 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대한다.

양오봉 전북대 총장은 “AI 기술은 산업 전반의 혁신을 이끄는 핵심 성장동력”이라며 “산학이 AI 교육 혁신과 실무형 인재 양성 체계를 구축해 지역과 국가 AI 산업 발전에 기여할 계획”이라고 말했다.