50년 전 헬기 보고 꿈 느낀 李대통령처럼…이재용 “다음 세대 더 큰 꿈 누리도록 노력” [리더의 나침반]

이재용 샌프란시스코 AI 서밋 참석

대통령 자서전 언급하며 눈길 끌어

AI 서밋에 참석한 이재용 삼성전자 회장이 “(한미) 두 나라 강점들이 하나로 결합한다면 우리는 더 빠르게 혁신하고, 더 크게 성장하며, 더 많은 난제를 해결할 수 있을 것”이라며 한미 협력을 강조했다. 이어 그는 이재명 대통령의 자서전을 언급하며, AI 시대를 살아갈 다음 세대가 보다 큰 꿈을 누릴 수 있도록 삼성전자가 적극 지원하겠다고 덧붙였다.

이 회장은 24일(현지시간) 오후 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 AI 서밋에 참석해 “미국은 세계 최고의 원천 기술과 플랫폼, 뛰어난 인재를 보유하고 있다”면서 “대한민국은 반도체와 디바이스 첨단 제조 분야에서 독보적 경쟁력을 갖췄다”고 말했다.

이재용 삼성전자 회장이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 샌프란시스코 AI 서밋에서 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 이 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이재명 대통령. 뉴시스

이 회장은 ”AI 시대는 어느 한 기업의 힘만으로 이뤄갈 수 없다”며 “혁신적인 AI 모델과 최첨단 반도체, 안정적인 서비스를 위한 데이터센터와 풍부한 전력까지 완벽한 생태계 구축하는 것은 물론 국경을 넘어선 글로벌 협력이 필수적”이라고 했다.

이어 “최근 들어 실리콘밸리를 방문할 때마다 인공지능(AI)이 우리의 삶과 세상을 변화시키는 속도에 놀라고 있다”며 “우리가 AI를 어떻게 발전시키고 활용하는지에 따라 우리 앞에 얼마나 다른 미래가 펼쳐지게 될 지를 보여준다. 인류가 일하고 생각하고 살아가는 방식이 송두리째 바뀌었다”고 말했다.

이어 “삼성은 기술을 통해 인류사회에 기여한다는 경영 이념을 실천해왔다”며 “앞으로도 글로벌 사회와 발맞춰 안전하고 인간의 삶을 윤택하게 하는 AI 위한 혁신을 이어가겠다”고 덧붙였다.

이 회장은 이날 이재명 대통령의 자서전을 언급해 주목을 끌기도 했다. 그는 “50년 전 시골 오지에 초등학교에 다닐 때 운동장 내린 헬기를 만지며 경이로움을 느끼고, 미래에 대한 꿈을 느끼게 됐다는 대통령 자서전 내용이 생각난다”며 “그날 헬리콥터를 처음 본 소년이 미래를 꿈꾸었듯 AI 시대를 살아갈 우리 다음 세대가 보다 큰 꿈을 누릴 수 있도록 삼성은 모든 노력 다하겠다”고 강조했다.

앞서 이 회장은 지난해 6월 경제인 간담회에서도 이 대통령이 당선된 뒤 이 대통령의 자서전을 읽었다고 밝힌 바 있다. 당시 이 회장은 “(자서전 내용처럼) 우리나라 청소년들, 청년에게 꿈을 줘야겠다”며 “삼성의 모든 사회공헌 활동은 청소년 교육, 청년들 어떻게 하면 사회적응 빨리할 수 있을까 이런 데에 많은 포커스를 맞추고 있다”고 소개하기도 했다.

이 대통령은 ‘나의 소년공 다이어리’ 외에도 지난해 4월 자신의 인생과 정치 철학을 담은 책 ‘결국 국민이 합니다’와 같은 해 6월 ‘이재명 자서전’ 등을 펴냈다.