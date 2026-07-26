경북도, 한일 정상회담 계기 日 나라현과 문화교류 확대

경북도, 지난 5월 안동서 열린 한일 정상회담 계기 일본 나라현과 문화교류 확대 나서

경북도는 지난 5월 안동에서 열린 한일 정상회담을 계기로 일본 나라현과 문화교류 확대에 적극 나선다.

26일 경북도에 따르면 이를 위해 박찬우 경북도 문화관광체육국장을 비롯 경북도 방문단은 정상회담을 통해 조성된 우호 분위기를 지방정부간 실질적 협력으로 이어지도록 최근 일본 나라현청을 찾아 양 지역의 문화∙관광 교류 활성화 방안을 논의했다.

경북도는 지난 5월 안동에서 열린 한일 정상회담을 계기로 조성된 우호 분위기를 지방정부간 실질적 협력으로 이어지도록 최근 일본 나라현청을 찾아 양 지역의 문화·관광 교류 활성화 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

도는 오는 10월 안동에서 열리는 경북도 전통주 문화대축전과 종가음식문화대전에 나라현 관계자와 전통음식∙전통주 전문가 참여 방안을 논의했다.

나라현 측은 양 지역 전통문화 교류 필요성에 공감하는 한편 행사 참여 및 협력 확대에 긍정적 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

경북도는 전통주 문화대축전에 나라현 전통주 관계자 참여와 전통주∙지역 음식 홍보공간 운영을 추진한다.

행사 기간 아시아태평양경제협력회의(에이펙∙APEC) 정상회의와 한일 정상회담 만찬주 등 국제행사 공식주 특별전시를 통해 경북 전통주의 역사와 가치를 알리고 양 지역 전통주 문화를 공유할 방침이다.

같은 기간 열리는 종가음식문화대전에서는 한일 정상회담 만찬에 오른 한식과 안동소주를 나라현 사케∙전통음식과 함께 선보일 예정이다.

도는 전통음식과 전통주를 중심으로 시작한 교류를 문화예술 분야로도 확대하기 위해 시∙군과 함께 전통음악∙무용 등 공연예술과 미술∙서예 등 전시예술 분야 교류를 추진할 계획이다.

특히 에이펙 정상회의와 한일 정상회담으로 위상이 높아진 경북의 국제적 인지도를 활용해 일본 관광객 유치와 문화관광 활성화에도 나서기로 했다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “전통음식∙전통주를 시작으로 문화예술과 관광 분야까지 교류의 폭을 넓혀 나라현과 지속가능한 협력 관계를 공고히 구축할 것”이라고 말했다.