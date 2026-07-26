최태원 “국민 1인당 1AI 시대 만드는 게 우리 목표” [리더의 나침반]

“국민 1인당 최소 하나씩 인공지능(AI) 에이전트가 있어야 하는 게 우리의 목표입니다.”

최태원 SK그룹 회장은 “대한민국이 AI를 실험할 수 있는 전세계 AI의 테스트베드가 될 것”이라며 이처럼 말했다. 대한민국을 AI 네이티브 국가로 만들어 글로벌 AI산업의 주도권을 확보해야한다는게 ‘대한민국 AI산업 전도사’ 최 회장의 이야기다.

최태원 SK그룹 회장이 24일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 열린 샌프란시스코 AI서밋에서 발언하고 있다. 뉴스1

최 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 샌프란시스코 AI 서밋에서 “대한민국을 AI 네이티브 국가로 만들어야 한다. 대통령께서 말씀한 것처럼 모두의 AI, 피지컬 AI가 필요하다”고 밝혔다.

이어 최 회장은 “새로운 기술이나 앱이 있으면 대한민국 기업과 대한민국 시장에 와서 직접 열심히 테스트할 수 있을 것”이라며 “우리는 끊임없는 연구개발(R&D)을 통해 더 많은 기회를 제공하겠다”고 강조했다.

최 회장은 AI 비용 절감 필요성도 제시했다. 그는 “지금은 AI 코스트가 너무 비싸다. 모든 방법을 동원해서 코스트를 낮춰서 전세계 많은 사람들이 AI의 혜택을 입을 수 있도록 해야 한다”고 제안했다.

또 최 회장은 “대한민국은 더 많은 메모리칩을 만들고 AI 데이터센터도 더 많이 만들어서 글로벌 인프라에 집어넣어야 한다”며 “미국과 유럽, 아시아를 잇는 AI 데이터센터의 허브가 될 필요가 있다. 이런 게 AI 비용을 낮출 것”이라고 설명했다.

이와 함께 최 회장은 “AI의 부작용을 최소화해야 한다”며 “AI 거버넌스를 잘 만들어야 하고, AI가 없애는 것보다 더 많은 일자리를 만들어야 한다. 환경을 해치지 않는 상태로 보전해야 한다”고 짚었다.

최 회장은 “AI는 이제 시작하는 상황”이라며 “앞으로 훨씬 많은 무궁한 발전이 있을 것이고 더 성숙한 발전기를 대비해 대한민국과 미국이 힘을 합쳐서 훨씬 좋은 AI 인프라와 생태계를 만들길 희망한다”고 밝혔다.

SK는 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 페어몬트 호텔에서 이재명 대통령과 한미 AI 기업들이 참여한 가운데 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 엔비디아, 마이크로소프트(MS), 앤트로픽과 AI 인프라 분야 협력에 합의했다. 먼저 엔비디아와는 총 5000억달러 이상 규모의 AI 팩토리 및 AI 메모리 공급 등 AI 인프라 구축을 위한 포괄적 협력 의향서(LOI)를 체결했다. SK텔레콤은 국내에 최대 2GW(기가와트) 규모의 AI 팩토리 구축을 위해 엔비디아로부터 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 공급받고 투자 협력을 추진한다. SK하이닉스는 AI 메모리 장기 협력에 나선다. 엔비디아는 차세대 AI 메모리를 안정적으로 공급받고 SK하이닉스는 AI 메모리 사업의 성장 기반을 넓힐 수 있게 됐다.

젠슨 황 엔비디아 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 “엔비디아는 SK텔레콤, SK하이닉스와 함께 한국의 다음 성장을 이끌 새로운 세대의 AI 팩토리를 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.