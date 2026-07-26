충북 음성서 외국인 지인 간 ‘패싸움’… 2명 사상

도로변에서 외국인끼리 패싸움을 하다 흉기든 40대 외국인이 경찰에 붙잡혔다. 이로 인해 2명의 사상자가 발생했다.

충북 음성경찰서는 살인 등 혐의로 말레이시아 국적의 40대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 26일 밝혔다.

경찰 로고. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 3시쯤 음성군 대소읍의 한 상가 앞 길거리에서 같은 국적의 외국인 B씨와 승강이를 벌이다 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨 일행과 B씨 일행 등 10여명이 상가 건물 안에서 시비가 붙었다. 이후 이들의 다툼은 건물 밖 노상으로 번져 패싸움으로 이어진 것으로 파악됐다.

몸싸움이 격화되자 A씨는 흉기를 꺼내 휘둘렀고 이 과정에서 B씨가 숨진 것으로 전해졌다.

패싸움에 가담했던 또 다른 인물 C씨 등도 부상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

범행 직후 현장에서 달아났던 A씨는 추적에 나선 경찰에 의해 인근 주거지에서 약 1시간 만에 긴급 체포됐다.

경찰은 A씨와 양측 일행 등을 상대로 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사하고 있다.