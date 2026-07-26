송혜교와 스캔들 이창훈 "여배우들 이창훈 조심하라고"

배우 이창훈이 시트콤 '순풍산부인과'에 출연하던 때 송혜교와 스캔들이 있었다며 연기 연습을 하다가 오해가 생겼다고 했다.

이창훈은 26일 방송한 MBN 예능프로그램 '당신이 아픈 사이'에 나와 스캔들에 관해 얘기했다.

이창훈은 송혜교와 열애설부터 해명했다.

그는 "그때 혜교가 고등학생 때다. 둘이 우는 장면이 있어 차 안에서 연습했다"고 했다.

그러면서 "혜교가 울고 내가 다독여주는 모습이 '둘이 사귄다'고 와전돼 스캔들이 났다"고 말했다.

이창훈은 "이후 여배우나 매니저들 사이에 소문이 퍼져 '이창훈만 조심하면 된다'는 말까지 돌았다"고 했다.

이창훈은 스캔들이 몇 번이나 있었냐는 물음에 "30번"이라고 답했다.

그는 "솔직하게 말해서 그 중 2개 정도는 진짜"라고 했다.

이창훈은 25년 전 후배 여배우에게 뒤통수를 맞았던 일화도 공개했다.

그는 "미니시리즈에 출연할 때다. 울며 복수를 다짐하는 중요한 장면을 찍는데, 대사를 받아주던 신인 배우가 15번 넘게 NG를 냈다. (더이상) 감정도 눈물도 나오지 않아 '잠시 쉬겠다'고 하자 감독님이 그 배우를 크게 혼냈다. 이후 카페에 데려가 '미안하다'고 달래며 잘 마무리했다"고 말했다.

이창훈은 "1년 뒤 이 친구가 스타가 돼 토크쇼에 출연했다. 그런데 '나는 NG를 한 번밖에 안 냈는데 이창훈 선배가 큰소리를 쳐 다시는 드라마를 하기 싫었다'고 말하더라. 가족과 함께 그 방송을 보고 있었다. 어머니가 '우리 아들은 저런 애가 아니다'라며 찾아가 혼내겠다고 하셔서 '애가 어리잖아'라고 말렸다"고 했다.

<뉴시스>