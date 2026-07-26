우크라 “러, 북한군 3만명 추가 파병 추진”…병력 손실 속 북러 밀착 심화

러시아가 우크라이나와의 전쟁에서 고전하며 사상자가 속출하는 가운데, 병력 공백을 메우려 북한의 추가 파병을 받을 것이라는 주장이 제기됐다. 우크라이나는 러시아가 북한 병력은 물론 미사일 전력까지 추가로 끌어들이려 한다며, 이번 전쟁이 유럽을 넘어 아시아 안보까지 흔들 수 있다고 경고했다.

북한군 훈련 모습. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 엑스(X)에 올린 저녁 연설에서 “러시아가 북한으로부터 병력 3만명을 추가로 파견받기를 원한다”며 “6월부터 러시아 보로네시 지역에 이들을 수용하기 위한 준비가 진행되고 있다”고 밝혔다.

러시아 남서부에 있는 보로네시는 우크라이나와 국경지대다. 젤렌스키 대통령은 또 “북한이 추가 탄도미사일 발사대를 러시아에 배치하려고 준비하고 있다”며 “이것은 우크라이나에만 위협이 되는 것이 아니다”라고 말했다. 이어 “러시아는 북한이 어떻게 전쟁을 수행하는지 배우고 무기를 개량하며 실전 경험을 쌓는 것을 돕고 있다”며 “이 모든 것이 북한 미사일의 사정거리에 있는 아시아 각국에 위협이 된다”고 덧붙였다.

앞서 북한과 러시아는 2024년 6월 19일 평양에서 진행된 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 대통령 간 정상회담을 통해 동맹 조약을 체결했고, 이를 바탕으로 북한은 그해 10월 러시아 파병을 시작했다.

북한은 지금까지 4차례에 걸쳐 전투병과 공병 등 약 2만명의 병력을 쿠르스크 지역에 보낸 것으로 추정되며, 올해 초 기준 1만 4000여명이 주둔 중이라고 미국의 북한전문매체 NK뉴스가 우크라이나 정보당국의 보고서를 인용해 보도한 바 있다.

다만 러시아와 북한은 젤렌스키 대통령이 주장한 북한군 3만명 추가 파병과 탄도미사일 발사대 지원 계획 등에 대해서는 공식 확인하지 않고 있다. 전문가들은 북한의 병력 수급 상황을 감안할 때 3만명 규모의 대규모 추가 파병이 이뤄질 가능성은 작다고 보고 있으나, 후방 지원을 위한 단계적 증원이나 지원 인력 추가 투입 가능성은 열려 있다. 앞서 지난 18일 최선희 북한 외무상이 러시아를 공식 방문한 것도 이런 예측에 무게를 싣고 있다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 2024년 6월 19일 새벽 북한 평양에 도착해 국빈 방문을 시작했다. 조선중앙통신은 이날 "우리 나라를 국가방문하는 로씨야련방 대통령 평양 도착, 경애하는 김정은동지께서 울라지미르 울라지미로비치 뿌찐동지를 뜨겁게 영접하시였다"고 보도했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

올해 들어 러시아는 우크라이나 전쟁 발발 이후 병력 손실과 영토 확보 성과 모두에서 최악의 한 해를 보내고 있다.

우크라이나 측 집계에 따르면 올해 들어 러시아군 인명 손실은 약 19만3500명으로, 월평균 3만2000명 수준에 달한다. 시르스키 전 우크라이나군 총사령관과우크라이나 해외정보국(SZRU)은 이 같은 인력 손실로 인해 러시아가 자체 병력 모집 목표조차 채우지 못하고 있다고 평가했다.

이처럼 막대한 인명 피해를 치르고도 러시아가 실제로 확보한 영토는 미미한 수준에 그쳤다. 워싱턴 소재 전쟁연구소(ISW)는 러시아가 올해 들어 지금까지 순증 기준으로 81.1제곱킬로미터의 영토를 확보하는 데 그쳤다고 집계했다. 특히 7월 들어서는 상황이 한층 더 악화돼 러시아군이 하루 평균 1.6㎢씩 순손실을 기록하는 등, 영토 획득과 손실의 흐름이 오히려 우크라이나 쪽으로 뒤집히는 양상까지 나타나고 있다.

러시아의 경제도 정체 국면에 들어섰다. 로이터통신에 따르면 러시아 경제는 2026년 1분기 0.2% 역성장했고, 올해 성장률 전망도 0.4% 수준에 그치는 것으로 제시됐다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 상트페테르부르크에서 열린 경제포럼 자리에서 이 같은 성장 정체 상황을 직접 언급한 바 있다.