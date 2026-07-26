李대통령 “코스피 조정중인데”… 젠슨 황 “다시 오를 겁니다”

AI 리더들과 서밋 행사 후 현지식 만찬…건배사는 "우리는 식구"

시총 1경7000조 리더들 한자리에…젠슨 황 "한국 증시 다시 오른다"

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비롯한 글로벌 인공지능(AI) 기업 리더들과 현지식 맥주 만찬을 함께하며 격의 없는 대화를 나눴다. 만찬에서는 한국 AI 산업의 미래부터 국내 주식시장, 반도체 산업까지 다양한 이야기가 오갔다.

이재명 대통령이 24일(현지 시각) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 만찬에서 젠슨 황 엔비디아CEO,혹 탄 브로드컴 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장,이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차 회장,이해진 네이버 이사회의장 등과 건배를 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 이날 미국 샌프란시스코에서 글로벌 인공지능(AI) 리더들과 맥주 만찬을 가지며 친교를 다졌다. 이 자리에는 젠슨 황 엔비디아 CEO를 비롯해 혹 탄 브로드컴 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트(MS) 애저 하드웨어 사장과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 참석했다.

메뉴는 미니버거와 피시앤칩스, 깔라마리(오징어튀김), 크랩케이크, 클램차우더 등 캘리포니아 현지 음식으로 구성됐다. 황 CEO가 지난해 방한 당시 국내 재계 총수들과 ‘치맥’과 삼겹살 회동을 했던 것처럼 이번에는 미국 현지 음식을 함께하며 자연스럽게 친분을 다지는 자리로 마련된 것으로 전해졌다.

음식이 나오자 이 대통령은 “치킨이 필요할 텐데”라고 농담을 건넸고, 황 CEO가 “마지막으로 버거를 먹은 게 언제냐”고 묻자 “기억이 안 난다”고 웃으며 답하는 등 시종일관 화기애애한 분위기가 이어졌다.

이 대통령은 병맥주를 들어 올리며 “우리나라에서는 가족이라는 사람들을 식구라고 한다. 가족을 밥을 같이 먹는 사이라고 한다”며 “내가 ‘우리는’ 하면 ‘식구다’ 한번 해주세요"라고 제안했다. 황 CEO는 “We are family”라고 호응했고, 참석자들 모두는 '식구다'를 함께 크게 외치며 맥주병을 맞부딪혔다.

이어 이 대통령이 “(배경훈) 부총리께서 밥을 자기가 내신다고 (한다)”고 전하자, 참석자들은 ‘쌩큐’ ‘아이 러브 댓(I love that)’ 등 감사를 표하기도 했다. 그러자 황 CEO는 “맥주 하나 더 마셔도 되느냐”고 물으며 ‘여기 (가게 안) 모든 사람들에게 맥주를 다 쏘라’는 취지로 농담을 건넸고, 이 대통령은 “공무원이라 안 됩니다”라고 응수해 웃음꽃이 피기도 했다.

시종일관 화기애애한 분위기가 이어진 만찬에선 주식시장 관련 얘기도 일부 오갔다고 한다. 김용범 청와대 정책실장에 따르면 이 대통령이 “성장률도 많이 오르고”라고 말하자, 참석자 중 한 명이 “주가도 많이 올랐잖아요”라고 코스피 상승장을 언급했다.

그러자 이 대통령은 “주가는 최근에 좀 약간 조정을 받고 있습니다”라고 신중한 반응을 보였고, 황 CEO가 “다시 오를 겁니다”라고 말했다고 김 정책실장이 전했다.

이 대통령은 참석자들에게 “1년 사이에 너무 많은 것들이 변했다. 정말 빠르게 변하고 있다”며 “속도가 정말 놀라울 정도”라고 했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 대화하고 있다. 왼쪽부터 정의선 현대차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 최태원 SK 회장, 이해진 네이버 이사회 의장, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장. 연합뉴스

황 CEO가 한국의 국내총생산(GDP) 올해 성장률 전망을 묻자, 이 대통령은 “작년은 1퍼센트 근처인데, 올해는 3퍼센트를 넘길 것 같다. 잠재성장률 이상으로 올라갈 수 있는 것으로 기대된다. (올해 1분기) 명목 GDP 성장률이 수십 년만에 최고”라며 함께 참석한 기업 총수들에게 공을 돌렸다.

이에 이재용 삼성전자 회장은 황 CEO를 향해 “땡쓰 투 유(당신 덕분입니다)”고 했고, 황 CEO는 “그러면 맥주 한 병 더 해도 되느냐. 한 병 더 필요하다”고 했다.

한편 이날 참석한 이들이 속한 기업의 최근 종가 기준 시가총액만 약 1경 7000조 원에 달한다.