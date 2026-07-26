에이피알, 뷰티 디바이스 R&D 역량 고도화

반도체첨단산업기술개발 사업’ 킥오프 미팅 개최

글로벌 뷰티 기업 에이피알이 뷰티 디바이스 연구개발 역량 고도화에 박차를 가한다.

에이피알은 지난 23일 서울 송파구 롯데월드타워 76층에서 ‘산업통상부 반도체첨단산업기술개발 사업 과제 선정 킥오프 미팅’을 개최했다고 26일 밝혔다. 행사에는 신재우 에이피알 R&D센터장, 과제 책임자인 박동희 에이피알 기술연구실장을 비롯해 국내 대학 연구소, 정부출연연구소 등 참여기관 관계자들이 참석했다.

신재우 에이피알 R&D센터장이 23일 서울 송파구 롯데월드타워 76층에서 개최된 ‘산업통상부 반도체첨단산업기술개발 사업 과제 선정 킥오프 미팅’에서 발언하고 있다. 에이피알 제공

이 자리는 산업통상부에서 추진하는 반도체첨단산업기술개발 사업의 단계별 목표 및 프로젝트 전반의 추진 방향·계획 등을 공유하기 위해 마련됐다.

에이피알은 지난달 해당 프로젝트의 주관기관으로 선정됐다. 이에 따라, 참여기관과 함께 2026년부터 2029년까지 총 4년간 과제를 수행한다. 컨소시엄은 총 76억원 규모의 자금을 지원받을 예정이다.

과제의 핵심은 미용기기 제품 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품과 시스템 기술을 내재화하는 데 있다. 디바이스의 출력 안정성, 소형화, 전력 효율, 안전 제어, 사용자 경험 등을 결정하는 핵심 기술 요소인 시스템반도체에 대한 연구도 진행할 예정이다.

에이피알은 이번 국책과제 참여를 계기로 기존 뷰티 디바이스 분야에서 축적해온 제품화 역량을 반도체 및 핵심 원천기술 영역으로 확장한다는 계획이다. 이를 통해 외부 부품 의존도를 낮추고, 반도체·AI·하드웨어가 결합된 K뷰티테크 기술 플랫폼을 확보해 나갈 방침이다.

향후 개발 성과는 가정용 홈케어 디바이스와 전문가용 기기는 물론, 미용기기용 핵심 모듈 플랫폼으로도 확장될 수 있을 것으로 기대된다.

에이피알은 지난 2021년 뷰티 디바이스 사업을 개시한 이래 기술 경쟁력을 강화하고자 노력해 왔다. 2022년 뷰티 디바이스 연구개발 조직 ADC(APR Device R&D Center)를 설립해 원천기술 내재화에 나섰으며, 관련 특허 출원에도 속도를 내고 있다.

에이피알 관계자는 “이번 과제 선정은 에이피알이 축적해온 뷰티 디바이스 전문성을 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다”라며 “국내 전문 연구기관 및 대학과의 협력을 통해 K-뷰티테크 핵심 기술을 내재화하고, 글로벌 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.