[재테크 특집] 전자주총 의결권 전 과정 지원 플랫폼 구축

한국예탁결제원

급변하는 금융 환경… 전략적 자산관리 중요성 ‘업’ 최근 주식시장이 크게 요동치면서 개인의 전략적 자산관리가 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 고도화된 금융 서비스와 상품을 효과적으로 활용하는 개인의 재테크 지혜가 필요하다. 금융권에선 고객들의 투자 수요에 발맞춰 글로벌 인공지능(AI) 컴퓨팅 상장지수펀드(ETF) 등 경쟁력 있는 새로운 금융 상품 출시와 함께 고객 맞춤형 서비스 강화에 박차를 가하고 있다. 로보어드바이저(RA) 서비스 도입과 연금 고객관리 고도화로 수익률 극대화에 나서는 한편, 사모재간접 공모펀드를 통해 일반 투자자의 참여 기회 확대에 나섰다. 보험사들은 가족 혜택을 넓히고 암 환자의 보장 공백을 메우는 등 고객 맞춤 상품을 내놓았고, 카드사들도 다양한 특화 상품을 선보이며 고객 수요에 대응하고 있다.

한국예탁결제원이 내년 본격 시행되는 전자주주총회 제도에 발맞춰 의결권 전 과정을 전자로 지원하는 통합 플랫폼 구축에 나선다고 26일 밝혔다.



예탁결제원이 2010년 국내 최초로 도입한 전자투표 제도와 2015년 개시한 전자위임장 서비스(K-VOTE)는 약 16년간 인프라 운영 경험을 거치며 상장기업의 주주총회 의결정족수 확보와 주주들의 비대면 권리행사를 지원하는 핵심 인프라로 안착했다.

서울 영등포구 여의도에 있는 한국예탁결제원 사옥. 예탁결제원은 전자주총 의결권 전 과정을 지원하는 플랫폼 구축에 나선다. 예탁결제원 제공

주주가 주주총회 현장에 직접 참석하지 않고 사전에 인터넷으로 의결권을 행사하고, 위임장 권유자가 게시한 참고서류를 바탕으로 주주가 전자적 방식으로 의결권을 위임하는 이 시스템은 시공간의 제약을 극복한다. 여러 기업의 주주총회가 특정 일자에 집중되는 ‘슈퍼 주총데이’에도 주주들은 물리적 제약 없이 보유한 모든 의결권을 행사할 수 있다. 서비스 기간에는 시작일과 종료일의 특정 시간을 제외하고 24시간 투표가 가능하다.



올해 정기 주주총회 시즌에는 국민연금, 공무원연금, 사학연금, 우체국예금·보험 등 4대 연기금을 포함해 총 220개 기관투자자가 해당 서비스를 이용했다. 예탁결제원은 2027년 전자주주총회 제도 시행에 대비해 기존의 사전 전자투표 및 전자위임장 서비스를 통합하고, 실시간 주주총회 중계 및 투표 기능 등을 아우르는 신규 ‘의결권 행사 종합서비스 플랫폼’을 도입할 계획이다.