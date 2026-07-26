[재테크 특집] 여행·일상 혜택 강화… ‘디오퍼스 블루’ 출시

우리카드

급변하는 금융 환경… 전략적 자산관리 중요성 ‘업’ 최근 주식시장이 크게 요동치면서 개인의 전략적 자산관리가 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 고도화된 금융 서비스와 상품을 효과적으로 활용하는 개인의 재테크 지혜가 필요하다. 금융권에선 고객들의 투자 수요에 발맞춰 글로벌 인공지능(AI) 컴퓨팅 상장지수펀드(ETF) 등 경쟁력 있는 새로운 금융 상품 출시와 함께 고객 맞춤형 서비스 강화에 박차를 가하고 있다. 로보어드바이저(RA) 서비스 도입과 연금 고객관리 고도화로 수익률 극대화에 나서는 한편, 사모재간접 공모펀드를 통해 일반 투자자의 참여 기회 확대에 나섰다. 보험사들은 가족 혜택을 넓히고 암 환자의 보장 공백을 메우는 등 고객 맞춤 상품을 내놓았고, 카드사들도 다양한 특화 상품을 선보이며 고객 수요에 대응하고 있다.

우리금융그룹의 자회사인 우리카드가 프리미엄 브랜드 디오퍼스(the OPUS)의 두 번째 작품 디오퍼스 블루(the OPUS blue)를 출시하며 품격 있는 혜택을 제공한다고 26일 밝혔다.



디오퍼스 블루는 디오퍼스 실버보다 여행·일상 영역 혜택을 크게 강화했다. 대상 가맹점에 △아울렛, 쇼핑몰(롯데·신세계·현대·스타필드 등) △대형마트 △주유 업종을 추가하고 기존 온라인 쇼핑(무신사·쓱닷컴·롯데온·쿠팡·Hmall)과 백화점 업종까지 포함해 적립률을 2%에서 3%로 높였다. 항공, 호텔, 골프장, 파크골프장, 헬스장, 해외가맹점, 면세점 등 여행·레저 관련 서비스는 월 적립 한도 통합 5만에서 8만 포인트로 상향했다.

우리카드가 프리미엄 브랜드 디오퍼스 블루 카드를 새로 출시해 여행·일상 영역 혜택을 크게 강화했다. 우리카드 제공

라이프스타일 부문에서는 유튜브, 올리브영, 스타벅스, 카카오T주차에 더해 챗지피티, 클로드, 그록 및 다이소, 블루보틀, 폴바셋, 투썸플레이스, 카카오T택시, 아웃백, VIPS 등에서 1만원 이상 결제 시 10% 할인을 받을 수 있다.



선택할 수 있는 바우처 종류도 넓혔다. 할인형(항공, 호텔, 면세점, 레저, 해외) 중 1종 또는 신세계상품권 20만원권을 받을 수 있다. 카드를 발급한 해당 연도에 21만원, 다음 해는 23만원, 3차 연도 이상부터는 25만원 상당의 혜택이 제공된다. 전월 실적과 한도 없이 국내 가맹점 이용 금액의 1% 적립 혜택, 국내외 공항라운지 서비스 등은 그대로 이용할 수 있다.