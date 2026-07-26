[포토] "평창더위사냥축제 놀러 오세요"

본격적인 휴가철이 시작된 25일 강원도 평창군 대화면 땀띠공원 일원에서 열린 ‘2026 평창더위사냥축제’를 찾은 피서객들이 양동이 물폭탄을 맞으며 더위를 식히고 있다.

25일 강원도 평창군 대화면 땀띠공원 일원에서 열린 ‘2026 평창더위사냥축제’에서 워터워를 즐기는 시민들.

25일 ‘2026 평창더위사냥축제’를 찾은 어린이들이 냉천수 풀에서 물총놀이를 즐기고 있다.

‘2026 평창더위사냥축제’를 찾은 한 시민이 송어 맨손 잡기 체험을 즐기고 있다.

본격적인 여름 휴가철이 시작됐다. 강원도 대표 여름 축제인 ‘2026 평창더위사냥축제’가 지난 24일부터 강원도 평창군 대화면 땀띠공원 일대에서 열려 피서객들의 호응을 얻고 있다. ‘Fantastic Summer’란 주제로 열린 올해 축제에는 무더운 여름을 시원하게 날려줄 물놀이 콘텐츠와 온 가족이 즐기는 체험 행사, 캠핑과 지역 먹거리 부스 운영 등 다양한 프로그램이 8월 2일(일)까지 진행된다.

사진=평창군 제공