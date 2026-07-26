李 “우리는 식구” 건배사 … ‘2경원’ 빅테크 수장들과 깐부 회동 [李대통령 ‘샌프란 AI’ 선언]

현지 식당서 의기투합



李 즉석 제안에 CEO들 웃음 화답

가족으로 묶어 협력·공조 메시지



젠슨 황 ‘맥주 한 잔 더’ 의향 묻자

李 “공무원이라 안 돼” 답해 웃음



李 “코스피 주가 약간 조정 받아”

황 “다시 오를 것… 韓 글로벌 3강”

“우리는 식구다.”

이재명 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 정의선 현대차그룹 회장. 연합뉴스

24일(현지시간) 미국 샌프란시스코의 한 현지 식당에서 이재명 대통령과 기업 가치 합계 1경7000조원에 달하는 글로벌 인공지능(AI) 핵심 경영인들은 서로의 맥주병을 부딪치며 이같이 외쳤다. 해변이 보이는 야외 테라스에서 가진 이번 ‘맥주 회동’에서 “우리는 식구다”라는 즉석 건배사를 제안한 건 이 대통령이다.



이 대통령은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 “우리나라에서는 가족을 ‘식구’ 즉 밥을 같이 먹는 사이라고 한다”고 말했다. 이에 황 CEO가 “위 아 패밀리(We are family)”라고 하자 이 대통령은 “내가 ‘우리는’ 하면 ‘식구다’(라고) 한 번 해달라”며 건배를 요청했다. 이어 이 대통령이 “우리는”이라고 외치자 참석자들은 환한 웃음과 함께 “식구다”로 화답했다.



이 대통령은 “밥을 같이 먹는다는 건 정말 의미가 있는 것”이라며 “한국뿐 아니라 온 세상이 다 그렇다”고도 언급했다.



이 대통령의 이러한 건배사는 글로벌 AI 기업들과 한국을 하나의 가족으로 묶으며 긴밀한 협력과 공조를 당부하기 위한 메시지로 풀이된다. 이날 만찬에는 미국 기업인으로는 황 CEO와 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장 등이 참석했고, 한국 기업인으로는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 자리했다. 김용범 청와대 정책실장은 현지 브리핑에서 “참석자들은 글로벌 AI 공급망 분야 협력에 모두 힘 모으기로 의기투합했다”고 밝혔다.



황 CEO가 두 차례 방한에서 국내 기업 총수들과 이른바 ‘치맥 회동’ 또는 ‘삼겹살 회동’을 가졌듯 이 대통령도 현지 식당에서의 만찬을 통해 기업인들과 격의 없이 소통했다. 이 대통령은 황 CEO에게 과거 용산 전자상가를 다니던 시절이 큰 에너지원이 됐냐고 물었고, 그가 그렇다고 답하자 엄지를 들어 보이기도 했다.

글로벌 AI 리더 한자리에 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘샌프란시스코 인공지능(AI) 서밋’에서 글로벌 AI 리더들과 박수를 치며 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 정의선 현대차그룹 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 이재용 삼성전자 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이 대통령, 혹 탄 브로드컴 CEO, 최태원 SK 회장, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 이해진 네이버 이사회 의장, 김용범 청와대 정책실장. 샌프란시스코=연합뉴스

농담과 장난이 섞인 대화도 이어졌다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 이날 자리의 밥값을 내겠다고 하자 황 CEO는 맥주를 한 잔 더 마셔도 되는지 물었고, 이 대통령은 “공무원이라서 안 된다”고 재치 있게 답하며 웃음을 자아냈다. 황 CEO가 “한국은 부자 나라(Korea so rich)”라고 말하며 한국의 국내총생산(GDP) 성장률을 묻자 이 대통령은 “4만 가까이 된다. 작년에는 1% 근처였는데 올해는 3%를 넘길 것 같다”면서 기업인들을 가리켜 성장의 공을 돌리는 몸짓을 보였다.



이어 이 대통령은 “잠재성장률 이상으로 올라갈 수 있을 것으로 기대된다”며 “물가상승률은 3% 정도인데 AI·반도체 가격이 올라가면서 명목 GDP 성장률은 다시 올라가는 (일은) 수십 년 만에 처음”이라고 말했다. 이재용 회장이 황 CEO를 향해 “당신 덕분(Thanks to you)”이라고 하자 황 CEO는 “그럼 맥주 한 병 더해도 되나. 한 병 더 필요하다”고 장난스럽게 말해 화기애애한 분위기를 연출했다. 이날 만찬 비용은 배 부총리가 낸 것으로 전해졌다.



코스피와 관련해 이 대통령이 “주가가 최근 약간 조정을 받고 있다”고 말하자 황 CEO는 “다시 오를 것”이라고 말했다고 김 정책실장은 전했다. 황 CEO 등은 “한국은 이미 글로벌 3강”이라며 “한국에 투자해서 단기간에 최상급 프론티어 AI 모델을 만들어낼 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다고 한다.



이날 만찬 메뉴로는 미니 버거와 생선튀김인 ‘피시 앤 칩스’, 오징어 튀김, 조개 수프인 클램차우더 등 샌프란시스코 현지에서 사랑받는 메뉴들이 올랐다.