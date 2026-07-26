10년 이상 한 경찰서 근무 ‘향찰’ 1만7000명

서울 8%… 전북·충북 등 20%대

지역 유착 우려에 순환인사 확대

내부 의견 분분… 27일 TF 회의

같은 경찰서에서 10년 이상 장기 근무 중인 경찰관, 이른바 향찰(鄕察)이 1만7000명에 달하는 것으로 나타났다. 경찰 조직의 ‘허리’에 해당하는 경감·경위 중 10년 이상 동일 경찰서 근무자는 1만4000명 수준이었다. ‘장윤기 사건’을 계기로 경찰의 지역 유착 문제가 도마 위에 오르자 경찰이 ‘순환인사제 확대’ 추진에 나선 터다.

경찰관. 기사 이해를 돕기 위한 자료사진. 게티이미지뱅크

26일 더불어민주당 이상식 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 이달 기준 같은 경찰서에서 10년 이상 근무한 경감은 5209명, 경위 8697명, 경사 3211명, 경장 13명 등 총 1만7130명으로 집계됐다.



경찰 실무를 주도하는 경감·경위로만 한정하면 대체로 4∼5명 중 1명꼴로 한 경찰서에서 10년 이상 장기 근무 중이었다. 전체 경감 2만8914명 중 18%, 경위 3만5959명 중 24.2% 수준이다. 순경은 근속 승진 제도상 동일 계급을 장기간 유지하는 사례가 드물어 10년 이상 동일 경찰서 근무자는 사실상 없다.



현재 총경 이상은 통상 1년 주기로 전국 단위 전보를, 경정은 약 2년 주기로 경찰서 간 순환인사를 실시하고 있다.



장기 근무는 서울보다 지방에서 두드러졌다. 서울경찰청 소속으로 10년 이상 동일 경찰서에서 근무한 경감 이하 경찰관은 전체 3만1302명 중 2621명(8.4%)으로 10% 미만이었다. 반면 전북청은 5136명 중 1223명(23.8%), 충북청은 3954명 중 857명(21.7%)이 10년 넘게 한 경찰서에서 근무했다. 충남청(21.2%), 경북청(20%), 경남청(19.1%)도 비율이 높았다. 반면 장윤기 사태의 중심에 선 광주청(2.6%)의 경우 10년 이상 장기 근무자 비중은 적었다.

경찰청. 뉴시스

경찰 내에서도 장기 근무가 ‘양날의 검’이란 평이 나온다. 지역 사정을 잘 알아 치안에 기여할 수 있지만, 친분이 생긴 인사가 수사 등으로 얽히는 경우가 생겨 ‘봐주기 수사’로 이어질 수 있다는 것이다.



다만 한 경찰서에서 7년째 근무 중인 한 경감급 경찰은 “일부 지방은 비위 예방 효과가 있을지 모르지만 대개 실효성이 없다고 보고 있다”며 “지원책 없이 일방적으로 확정하면 반발만 사지 않겠나”라고 했다.



경찰청은 27일 외부 전문가가 참여하는 수사 쇄신 태스크포스(TF) 첫 회의를 열고 경찰관 순환인사제 확대 등 세부안을 논의할 예정이다.