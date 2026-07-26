롤린더메모리, 한국전쟁··베트남전 참전 유공자 스무 살 모습 AI 복원

한국전쟁·베트남전에 나가 목숨을 걸고 희생했고 이제는 늙어버린 군인들의 스무 살 앳된 얼굴이 인공지능(AI)으로 복원됐다.

간호대생·의대생·현직 간호사로 구성된 청년봉사단 ‘롤린더메모리’는 25일 인천 연수구보훈회관에서 6·25 전쟁 및 베트남전 참전 유공자 12명의 젊은 시절 모습을 복원해 선물했다고 26일 밝혔다.

구원종(위)·이우식 6·25 참전 유공자 현재 모습과 AI 복원 사진(오른쪽). 롤린더메모리 제공

이번 ‘찾아가는 영웅 활력 사진관 2기’ 행사는 주최 측이 보훈회관과 직접 연락하고 봉사자를 모아 마련했다. 당일 봉사단은 노인들과 일대일로 마주 앉아 나이가 적고 많음을 떠나 진솔한 대화를 나누며 깊게 교감했다.

먼저 봉사자들은 유공자들이 제복입은 모습을 촬영한 뒤 원목 액자에 담아 한 분씩 성함을 부르며 선사했다. 다음에 미리 AI로 복원한 청년 시절 사진도 이 자리에서 깜짝 공개하며 잊지 못할 추억을 만들었다.

봉사자들은 각자의 재능을 살려 다채로운 프로그램도 준비했다. 영상 편지를 ‘맞춤 퍼즐’로 만들어 함께 맞춰봤고, ‘추억의 물건 맞히기’로 세대를 넘어 웃음꽃을 활짝 피웠다. 앞서 봉사자 모집에는 전국적으로 330여명이 지원하며 역사에 대한 청년세대 관심을 입증했다.

백석대 간호학과에 재학 중인 김두호 롤린더메모리 대표는 "행사 중 눈물을 보인 어르신이 있었을 만큼 따뜻한 자리였다”며 “앞으로도 참전 용사를 위한 청년들의 봉사가 더 많아지길 바란다”고 말했다.