경주 낮 최고 39도, 대구경북 ‘찜통더위’ 지속 [날씨]

대부분 지역 낮 최고 기온 35도 이상, 포항 등 7곳에 폭염중대경보

경남 밀양 등이 39.3도로 가장 높은 기온



26일 경북 경주 낮 최고 기온이 39도까지 치솟는 등 대구경북 대부분 지역 낮 최고 기온이 35도를 훌쩍 넘어서면서 찜통더위가 이어지고 있다.

대구기상청에 따르면 이날 지역별 낮 최고 기온은 경북 경주(대표지점)가 39도를 기록해 대구경북에서 제일 높았다.

연일 찜통더위가 계속되고 있는 26일 본격적인 피서철을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

이 밖에 지역별 낮 최고 기온은 경북 고령 38.1도, 대구 36.8도, 구미 37.3도, 안동 35.4도 등을 기록했다.

비공식 기록인 자동기상관측장비(AWS) 측정 기온은 포항 기계 38.8도, 경산 하양 38.3도, 청도 금천 37.5도 등을 기록했다.

전국적으로는 경남 밀양 등이 39.3도로 가장 높은 기온을 기록했다.

대구경북 대부분 지역에서 낮 동안 강한 햇볕이 계속돼 해가 지더라도 기온이 빨리 내려가지는 않을 것으로 보인다.

앞서 이날 오전 11시를 기해 대구(군위 제외)와 경북 경산, 청도 등지에 추가로 폭염중대경보가 내려졌다. 이미 같은 경보가 내려진 경북 포항과 경주, 고령 등지를 포함해 7곳에 폭염중대경보가 내려져 있다.

폭염중대경보가 내려지지 않은 나머지 대구와 경북지역에도 대부분 폭염특보(경보 또는 주의보)가 내려져 있다.

대구기상청 관계자는 "체감온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적 더위가 예상되는 만큼 야외활동과 실외작업을 즉시 중단하고 무더위 쉼터나 그늘, 냉방시설이 있는 곳으로 이동해 수분을 섭취하고 휴식해야 한다"고 당부했다.