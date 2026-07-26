경찰, 아동 성매매 혐의 최영중 전 청주시의원 소환 조사

아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 26일 경찰에 출석해 조사를 받았다.



최 전 의원은 이날 오후 2시께 청주청원경찰서에 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 미성년자의제강간, 성착취물 제작, 성판매 권유 등 혐의 피의자 신분으로 출석해 4시간가량 조사 받았다.

최영중 전 청주시의원. 연합뉴스

최 전 의원이 경찰에 소환돼 조사받는 것은 지난 5월에 이어 두 번째다. 지난 15일 시의회와 주거지 등에 대한 압수수색이 이뤄진 이후로는 처음이다.



경찰은 최 전 의원을 상대로 피해 여중생으로부터 나체 사진을 요구한 사실이 있는지 등을 추궁한 것으로 전해졌다.



또 추가 가해 여부를 비롯해 관련 범행 전반에 대해 조사한 것으로 알려졌다.



이날 조사에서 최 전 의원이 혐의를 어떤 취지로 소명했는지는 알려지지 않았으나, 최 전 의원은 지날 5월 첫 조사에서는 "미성년자인 줄 몰랐다"며 혐의를 부인했다.



경찰 관계자는 "수사 중인 사안이어서 구체적인 내용은 확인해줄 수 없다"고 말했다.



최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 3차례에 걸쳐 차량과 모텔 등에서 중학생과 성관계를 가지고, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의(아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 미성년자의제강간, 성착취물 제작, 성판매 권유, 성착취 목적 대화 등)를 받는다.



그는 피해 여중생에게 친구와 언니를 데리고 오면 돈을 더 주겠다고 제안하고, 다른 여성과 성관계하는 영상을 보여주거나 다른 국적의 여성과 성관계를 함께 하자고 암시하는 듯한 메시지를 보내는 등 성적 대화를 한 혐의도 받는다.

<연합>